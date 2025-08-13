Waldsperrung in Schopfheim: Warum ein Hubschrauber über dem Entegast kreist

Aktuell fliegt ein Hubschrauber über den Entegast, um der Übersäuerung des Bodens entgegen zu wirken. Der Wald ist derzeit gesperrt.

Bereits am Montag begann die spektakuläre Bodenverbesserungsaktion, bei der ein Helikopter im Zweiminutentakt kübelweise ein Kalk-Holzasche-Gemisch ausbringt. Begonnen wurde die Maßnahme am Montag am Langenfirst. Am Dienstag war das Fluggerät von der Schopfheimer Innenstadt besonders gut zu sehen. Gestern drehte der Heli seine Runden auf der westlichen Seite des Entegast.

„Erbschuld“ der 1980er

Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer erläutert vor Ort, dass im wesentlichen noch immer die Altlasten der Übersäuerung durch industriellen Schwefeldioxid-Eintrag bis in die 1980er Jahren bekämpft werden. Schirmer spricht von einer „Erbschuld“ in besonders sauren Böden. „Sobald der Ph-Wert unter 4,2 sinkt, ist eine Kalkung vonnöten.“ Während in anderen Regionen entsprechende Gegenmaßnahmen bereits mehrfach durchgeführt wurden, um die Säure zu eliminieren, ist die aktuelle Aktion am Entegast eine Premiere. „Binnen drei Wochen werden insgesamt 360 Hektar Wald in Schopfheim gekalkt“, beziffert Schirmer. Nach dem Entegast ist in der kommenden Woche Gersbach an der Reihe.

Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer mit einer Schaufel voll Waldboden, dessen Qualität durch die Kalkung verbessert wird. Foto: Gerald Nill

Dolomit-Holzasche

Das fein gemahlene Dolomit-Holzasche-Gemisch stammt aus einem Steinbruch im Nordschwarzwald. Von dort wurden insgesamt fast 1500 Tonnen Material in 75 Lkw-Fuhren herangekarrt. Die beste Ausbringung des Materials erfolge mittels Helikopter, weil gezielt bestimmte sensible Bereiche an Bächen und in Naturschutzzonen von der Kalkung ausgespart bleiben. „Pro Hektar werden etwa vier Tonnen Material ausgebracht“, erklärt der Forstbezirksleiter.

180 000 Euro Kosten

Darin auch Kalzium, Magnesium sowie Phospor und Kalium. Schirmer sticht eine Schippe Erdreich ab und erläutert: „Boden-Organismen profitieren von der Kalkung, denn die Säure wirkt giftig.“

Der Vorteil: „In einem gesunden Waldboden können die Bäume tiefer wurzeln, was wiederum ihre Widerstandsfähigkeit in trocken-heißen Sommern erhöht. Die Kosten der Bodenschutzkalkung bei der Stadt Schopfheim belaufen sich auf rund 550 Euro netto je Hektar, wovon die EU 90 Prozent der Kosten trägt.

Helikopter-Ballett überm Entgast: Alle zwei Minuten pendelt der Pilot zum Befüllen. In Sekundenschnelle belädt der Radladerfahrer den Bottich mit knapp einer Tonne Kalk-Aschegemisch Foto: Gerald Nill

Die Gesamtkosten der Kalkung des Schopfheimer Waldes beziffert Schirmer auf 180 000 Euro.

Die Maßnahme rechne sich auch finanziell, ist der Förster überzeugt. Weil das Trinkwasser aus dem Wald stammt, muss weniger in die Entstehung des Wassers aufgewendet werden. Die Investition sei sinnvoll für das Gemeinwohl im Boden- und Wasserschutz.

Gute Bedingungen

Die Bedingungen für das Ausbringen des Materials sind aktuell nahezu ideal für den Helikopter-Piloten, der pro Tag acht Stunden im Dauereinsatz ist und nur zum stündlichen Betanken unterbricht. Wenig Wind, kein Regen, das ist in diesem Fall von Vorteil. Streifen für Streifen fliegt er GPS-gesteuert das Plangebiet ab.

Etwa alle zwei Minuten schwebt das Fluggerät über dem Lagerplatz, wo ein Radlagerfahrer in Sekundenschnelle knapp eine Tonne Material in den Kübel unter dem Helikopter kippt.

Als nächstes Gersbach

Auch wenn das sandige Kalkmaterial ungefährlich bist, sind überflogene Bereiche aus Sicherheitsgründen für Waldbesucher gesperrt.

Der Hubschrauber-Einsatz sei für die Waldbewohner ziemlich stressfrei, hieß es vor Ort. Der Dinkelberg braucht übrigens aufgrund seiner kalkhaltigen Bodenbeschaffenheit nicht bearbeitet zu werden. Nach Gersbach in der kommenden Woche sind anschließend weitere 360 Hektar Waldgebiete in Zell, Wieden und Utzenfeld an der Reihe, um sie fit für den Stress im Klimawandel zu machen, kündigt der Forstbezirksleiter an.