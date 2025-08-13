Waldsperrung in Schopfheim: Warum ein Hubschrauber über dem Entegast kreist

Aktuell fliegt ein Hubschrauber über den Entegast, um der Übersäuerung des Bodens entgegen zu wirken. Der Wald ist derzeit gesperrt.
Bereits am Montag begann die spektakuläre Bodenverbesserungsaktion, bei der ein Helikopter im Zweiminutentakt kübelweise ein Kalk-Holzasche-Gemisch ausbringt. Begonnen wurde die Maßnahme am Montag am Langenfirst. Am Dienstag war das Fluggerät von der Schopfheimer Innenstadt besonders gut zu sehen. Gestern drehte der Heli seine Runden auf der westlichen Seite des Entegast.