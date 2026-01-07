Waldshut-Tiengen: Sechs Verletzte bei Unfall – darunter drei Kleinkinder

1 Gleich drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth Eine Familie ist im Auto auf der Bundesstraße 30 unterwegs. Dann kommt es zum Crash mit einem Laster. Gleich drei Rettungshubschrauber rücken an.







Link kopiert



– Eine fünfköpfige Familie und ein Lastwagenfahrer sind bei einem Verkehrsunfall bei Waldshut-Tiengen verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kleinkinder gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Sie sind im Alter zwischen fünf Monaten und drei Jahren und wurden mit Rettungshubschraubern in Kinderkliniken geflogen. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen der Lastwagen und das Auto am Morgen auf der Bundesstraße 30 zusammen.