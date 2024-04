Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist in Waldshut-Tiengen mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Er sei am Samstagnachmittag noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach habe der 63 Jahre alte Fahrer der Zugmaschine mit Gülleanhänger rund 100 Meter vor Ortseingang nach links abbiegen wollen. Zeitgleich überholte der Motorradfahrer laut Polizei das Gespann. Es kam zur Kollision.

Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.