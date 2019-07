Waldshut/Freiburg Angst vor dem Wolf geht wieder um

Das Ministerium rief für die Landkreise Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald zu einer erhöhten Aufmerksamkeit auf. Verdächtige Beobachtungen sollen möglichst rasch an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg gemeldet werden. Wie das Ministerium mitteilte, seien in letzter Zeit vermehrt Hinweise eingegangen, die den Verdacht auf einen Wolf nahelegen.

Obwohl die FVA die Sichtungen für glaubhaft halte, konnte der Verdacht bisher nicht bestätigt werden. Grund sei die Qualität der eingegangenen Fotoaufnahmen, die eine eindeutige Zuordnung nicht möglich machten.