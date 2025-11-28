Waldschulneubau in Neuweiler: Räte und Bürger haben explizit Einfluss auf die Planung

Die Ratsmitglieder setzen bei dem Millionenprojekt auf Synergieeffekte beim Bau von Schule, Halle und Betreuungshaus. Fragen rund um Bühne, Küche und sanitäre Anlagen sind offen.
In einer Sitzung, bei der es ausschließlich um den Neubau der Waldschule mit Halle und Betreuungshaus gegangen ist, haben die Mitglieder des Gemeinderats Neuweiler am Donnerstagabend einstimmig die Weichen für die nächsten Schritte zur Realisierung des Millionenprojekts gestellt. Demnach soll die Halle im Vergabeverfahren realisiert werden. Ziel: die Beauftragung weiterer Planungen ab dem Frühjahr 2026.