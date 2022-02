2 Marco Koch (rechts) und seine Kollegen sind zu Gast im Restaurant "Schilling am Bahnhof" in Holzgerlingen und genießen dort ein leckeres Essen. Foto: Mein Lokal, dein Lokal/Kabel 1/Visel

Bei der Kabel Eins-Dokusoap "Dein Lokal, mein Lokal" ist in der aktuellen Staffel auch die Schömberger "Waldschenke" von Marco Koch dabei. Bisher liegt der Gastronom mit 34 Punkten vorne – zusammen mit einem Kollegen aus Reutlingen.















Schömberg - (bv). Und weiter geht es bei der Kabel Eins-Dokusoap "Mein Lokal, dein Lokal", bei der auch Marco Koch von der Schömberger "Waldschenke" dabei ist. Der 35-jährige Gastronom hatte das traditionsreiche Ausflugslokal am Stausee 2016 von seinem Vater Heinz Koch übernommen und führt es jetzt in dritter Generation.

Dort trafen sich die fünf Gastronomen in der aktuellen Staffel zum Auftakt und waren von dem Ambiente und den Speisen der "Waldschenke" begeistert. 34 Punkte sammelten Koch und sein Team ein.

Italienische Küche in Reutlingen

Am Dienstag waren Moderator und Spitzenkoch Mike Süsser und die Wirte zu Gast im "L’Onore" in Reutlingen und genossen italienische Spezialitäten. Auch für diese Gastwirtschaft gab es zum Schluss 34 Punkte.

In Holzgerlingen im "Schilling am Bahnhof" wurde die dritte Folge der Soap abgedreht. Internationale Speisen gab es zu verkosten. Und auch das "Schilling am Bahnhof" schnitt nicht schlecht ab. Marco Koch und seine Kollegen gaben jeweils acht Punkte, sodass das "Schilling am Bahnhof" mit 32 Punkten bisher knapp hinter den beiden Führenden liegt.

Nun kommt es darauf an, was der Wirt der "Alten Mühle" in Reutlingen zu bieten hat. Mike Süsser und die Gastronomen erwartet in der Achalm-Stadt eine "italienische Küche wie bei Mama".

Finaltag am Freitag

Beim Finaltag an diesem Freitag treffen sich Marco Koch und seine Kollegen im "Entaklemm’r" in Riederich. Dessen Inhaber wirbt mit "klassischen deutschen Gerichten".

Nach dem Essen im "Entaklemm’r" wird dann letztlich auch feststehen, wie die Schömberger "Waldschenke" bei dieser Staffel von "Dein Lokal, mein Lokal" abschneidet und ob sie sich an der Spitze behaupten kann.

Die Sendung wird ab 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.