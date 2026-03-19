Waldputztag in Grosselfingen: Jeder volle Müllsack ist eine Warnung

Das Forstamt Zollernalbkreis lädt zur Sammlung nach Grosselfingen ein. Mit der Aktion soll auf die Problematik von illegal entsorgtem Müll in Wäldern aufmerksam gemacht werden.
Zum Waldputztag 2026 lädt das Forstamt Zollernalbkreis gemeinsam mit den Initiatoren des bundesweiten Aktionstages zur Sammlung in Grosselfingen ein. Die Veranstaltung ist zugleich die Zentralveranstaltung des diesjährigen Waldputztags. Treffpunkt ist am kommenden Samstag, 21. März, um 10 Uhr beim Wanderparkplatz Spielwiese am Waldweihnachtsweg in Grosselfingen.