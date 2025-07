Waldorfschule Schopfheim: Schopfheims Waldorfschüler haben den Abschluss gefeiert

Für die beiden 13. Klassen der Freien Waldorfschule Schopfheim endete die gemeinsame Schulzeit mit einer Feier, bei der die 27 Schülerinnen und Schüler auf ein sehr erfolgreiches Prüfungsjahr zurückblicken konnten. Nach zwei anstrengenden mündlichen Prüfungstagen unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Frank Schührer aus Grenzach-Wyhlen durften die Abiturienten nun ihre Zeugnisse in Empfang nehmen.

Der Abiturjahrgang erreichte den Gesamtnotendurchschnitt von 1,84, mehr als die Hälfte der Prüflinge erzielte eine 1 vor dem Komma, schreibt die Freie Waldorfschule in ihrer Mitteilung. Über die Traumnote 1,0 durften sich mit Merle Bockemühl, Lucia Klein und Lilli Winter gleich drei Schülerinnen freuen. Wie stolz die Eltern ob der gezeigten Leistungen auf ihre „Kinder“ sein könnten, betonte Elternvertreter Björn Kersten in seiner Ansprache, heißt es weiter.

Mit Blick auf einige Herausforderungen während ihrer Schulzeit – zum Beispiel während der Corona-Pandemie – sei diese Leistung besonders hervorzuheben. Kersten bedankte sich bei den scheidenden Absolventinnen für ihr gezeigtes Engagement und den Lehrern für die gute Begleitung während der vergangenen 13 Schuljahre.

Da es an der Freien Waldorfschule Schopfheim neben Realschulabschluss und Abitur auch die Möglichkeit zum Erwerb der einjährigen Fachhochschulreife gibt, durften sich auch die Schüler der zweiten 13. Klasse an diesem Abend gebührend feiern lassen, wenngleich ihre letzten mündlichen Prüfungen schon einige Wochen zurücklagen.

Gemeinsame Schulzeit gewürdigt

Die Idee, beide Abschlüsse in einer Feier zu vereinen, würdige die lange gemeinsame Schulzeit. Anders als an staatlichen Schulen werden die Waldorfschüler erst gegen Ende ihrer Schullaufbahn nach Abschlüssen getrennt unterrichtet, heißt es. Ehe die Schüler den nächsten großen Lebensabschnitt mit Berufsausbildung oder Studium in Angriff nehmen, ging es für die meisten noch einmal auf eine gemeinsame Fahrt in ein Ferienhaus in Italien.

Abitur in der Tasche

Das Abitur bestanden haben: Merle Bockemühl, Angelina da Silva Guggenbühler, Clara Eckart, Meike Esch, Emma Geiger, Rafaela Henke, Friedrich Kersten, Lucia Klein, Mathilda Kranz, Amelie Kriese, Max Müh, Moana Ortiz Baumgartner, Sinan Saadaoui, Maya Schaeppi, Eli Stemmermann, Tjorven Walkenhorst und Lilli Winter.

Die Fachhochschulreife mit einem Notendurchschnitt von 2,3 bestanden haben: Rebecca Buls, Kim Bürger, Erik Damal, Johanna Donkel, Emely Fritz, Nelly Grüning, Niklas Kröning, Zoë Kupper, Daria Mickel und Lisa Siebold.