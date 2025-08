Im Rahmen der Hausbauepoche wurden an der Waldorfschule zwei besondere Projekte umgesetzt. Ein Barfußpfad und die Dachsanierung an einem kleinen Lehmhäuschen.

Mit großem Engagement, viel Teamgeist und tatkräftiger Unterstützung aus der Elternschaft entstand ein lebendiges Beispiel für nachhaltiges Lernen und gemeinschaftliches Handeln, hält die Schule im Nachgang fest.

Die Hausbauepoche ist ein fester Bestandteil des Lehrplans in der dritten Klasse an Waldorfschulen. Ziel ist es, den Kindern handwerkliches Arbeiten nahezubringen und gleichzeitig die Bedeutung von Bauen und Gestalten für die Gemeinschaft erfahrbar zu machen.

Arbeiten am „Haus am See“

Auf der Suche nach passenden Aufgaben entstand die Idee, auf dem Schulgelände einen zusätzlichen Lernraum für Kleingruppen zu schaffen – und dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Der liebevoll „Haus am See“ genannte kleine Lehmbau, einst im Rahmen einer früheren Hausbauepoche errichtet, war in die Jahre gekommen. Eine Sanierung des Daches war längst überfällig.

Der Baukreis der Schule übertrug die Aufgabe an die aktuelle dritte Klasse – und gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften und Fachkräften aus der Elternschaft wurde das Projekt in nur drei Wochen verwirklicht. Parallel zum Dachprojekt entstand in direkter Umgebung ein neuer Barfußpfad, der nicht nur sinnliches Erleben fördert, sondern nun auch den Weg zum Lernraum unter freiem Himmel weist.

Dank des großzügigen Sponsorings durch die Achim Zillger GmbH konnten die Kosten für ein professionelles Gerüst eingespart werden. Auch Materialspenden und handwerkliche Expertise aus der Elternschaft trugen wesentlich zum Erfolg bei.

Intensive Vorbereitungen

Nach intensiver Planung und vorbereitenden Arbeiten – darunter das Fällen und Schälen von Robinien – konnte Anfang Juli der praktische Teil beginnen.

Auf dem Barfußpfad galt es, über mehr als 20 Meter hinweg die Erde auszuheben. „Der feuchte Boden erleichterte die Arbeit, und bald rollten die ersten Schubkarrenladungen ins nahegelegene Hühnergehege – sehr zur Freude der Tiere“, heißt es im Bericht: Schnell hatten die Hühner entdeckt, dass frische Erde jede Menge Würmer birgt.

Am Lehmhäuschen wurde mit Feingefühl gearbeitet: Die über die Jahre gewachsenen Pflanzen auf dem Dach wurden behutsam abgetragen, um sie später wieder zu integrieren. Morsche Holzbauteile wurden ersetzt, das Dach neu gedämmt, abgedichtet und mit einer bienenfreundlichen Bepflanzung versehen – „ein langlebiger Beitrag zur Artenvielfalt“, hält der Bericht fest.

Auch im Klassenzimmer wurde fleißig gewerkelt: 34 kleine Häuschen aus Naturmaterialien wie Stöckchen, Lehm, Moos und Ton entstanden in Handarbeit.

Erfahrung mit allen Sinnen

Ende Juli fand die ereignisreiche Epoche mit einem gemeinsamen Grillfest ihren feierlichen Abschluss. Im neuen Schuljahr führt der Barfußpfad nun nicht nur auf direktem Weg zum Lehmhäuschen, sondern auch zu neuen Lernerfahrungen – mit allen Sinnen.

„Ein rundum gelungenes Projekt, das nicht nur sichtbare Spuren auf dem Schulgelände, sondern auch bleibende Eindrücke in den Herzen der Beteiligten“, hält die Schule in dem Bericht abschließend fest.