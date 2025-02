VS, Schramberg und Tübingen Darum schwankt die Qualität der Luft

Plötzliche, teils extreme Schwankungen der Luftqualität in Baden-Württemberg vergangene Woche werfen Fragen auf: Warum ist die Qualität so schlecht? Welche Stoffe sind dafür verantwortlich? Und warum ist die Luft in Villingen-Schwenningen nur „ausreichend“, in Tübingen sogar „sehr schlecht“, während sie in Schramberg „gut“ ist?