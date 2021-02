Waldmössinger Narren hadern mit Stadt Narrenbaum steht jetzt 20 Meter neben Kreisel

Doch in jedem Narr steckt bekanntlich auch ein Schelm. Gildemeister Michael Roth erkundigte sich beim Bauhof, ob er den abgesägten Weihnachtsbaum zu Heizzwecken erhalten könne, was auch geschah. Roth räumte dem Baum eine Galgenfrist ein, schmückte ihn fasnetlich und stellte ihn mit Narrenfahnen und einer Widmung wider dem tierischen Ernst auf seinem Gelände auf, nur einen Steinwurf vom Kreisel entfernt.

So darf der Narrenbaum nun sprichwörtlich auf kleinem Umweg mit seinem schönen Kleid die Einwohner zur Fasnet erfreuen. Die Vorgehensweise der Stadt verbreitete sich rasch im Ort und in sozialen Netzen wie ein Lauffeuer. Dabei wurden wieder einmal Stimmen in dem ältesten Stadtteil laut, die die Eingemeindung nach Schramberg im Dezember 1971 als größten Fehler bezeichnen.

Die Aktion zeigt jedoch, dass die Fasnet in Waldmössingen trotz der Pandemie nicht klein zu kriegen ist. Nachdem die "Goarnete" in diesem Jahr am Dreikönigstag alternativ und Corona konform die Fasnet mit Hanselschellen aus dem Fenster und dem lautstarken Klepfen des Bennerrössle eröffnet haben, gibt es heuer auch ein alternatives Narrenblättle.

Da derzeit ein Haus-zu-Haus-Verkauf nicht möglich ist, erscheinen seit Mitte Januar wöchentlich im Mitteilungsblatt eine ganze Seite mit gedrehten Bolzen und Missgeschicken unbescholtener Bürger aus dem Ort in gereimter Form.

Auch die mittlere Garde hat sich etwas einfallen lassen. Weil sich die Mädels nicht zum Tanztraining treffen durften, machten sie einzeln Übungsvideos im Schneetreiben, die dann zusammengeschnitten wurden.

Ausmalbilder stehen zum Download bereit

Das Video vom Showtanz "Schneeflocken" ist auf der Vereinshomepage, Facebook und Instagram zu sehen. Für den Narrensamen gibt es die Möglichkeit, Ausmalbilder von den Waldmössinger Narrenfiguren Schantle, Hansel und Jockele von der Homepage herunterzuladen.

Des Weiteren lädt die Zunft alle närrisch Gesinnten dazu ein, an ihrer Fasnets-Online-Challenge teilzunehmen. Es können Videos von Tänzen, Hausbällen und Büttenreden, Narrenstückle in Gedichtform und Fasnetsfotos erstellt und der Zunft zugesendet werden. Wer in einer Kategorie die meisten Likes hat, erhält einen Preis.

Am Sonntag, 14. Februar, gibt es in der Waldmössinger Kirche zusammen mit den Narrenzünften aus Aichhalden und Winzeln eine Fasnetskirche.