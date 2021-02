Waldmössingen Keine Einigkeit in Sicht

Die Sachlage, so Albrecht, sei eine andere. Bereits seit vielen Jahren seien die Kirchengemeinden gehalten, das finanzielle Engagement in ihren Kindergärten am örtlichen Kirchensteueraufkommen zu messen.

Der Kindergartenbetrieb sei eine Pflichtleistung des Staates. In Baden-Württemberg seien die sogenannten "freien Träger" im Auftrag des Staates in der Pflicht, für eine abwechslungsreiche und bunte Kindergartenwelt zu sorgen. Die Kirchen seien von jeher Trägerinnen der Kindergärten, hätten diese oft vor Jahrzehnten ins Leben gerufen. Deshalb sei "das tradierte Selbstverständnis in den Kirchengemeinden auch, dass ›ihre‹ Kindergärten als Lebensorte in der Mitte der Gesellschaft hohen Stellenwert haben." Dies schlage sich auch finanziell schlägt nieder.

Zu viele Gruppen bei 1200 Katholiken

Allerdings sei das sogenannte "Regelengagement" an die Anzahl der örtlichen Katholiken gebunden. In Waldmössingen sind das rund 1200. Pro 1000 Katholiken ist das Steueraufkommen so bemessen, dass eine Kindergartengruppe betrieben werden könne. In Waldmössingen betreibe die Kirchengemeinde im Augenblick vier Gruppen. Daraus sollen, da der Bedarf durch die Stadt höher eingeschätzt wird, nun sechs Gruppen werden. Das erfordere eine Fortschreibung des Vertrages unter den aktuellen Bedingungen. Damit liege dann das finanzielle Überengagement – gemessen am Kirchensteueraufkommen – sechsmal so hoch, wie in den Richtlinien der Diözese festgelegt.

Eigentlich sollten, so Albrecht, in Zukunft sollen keine neuen Gruppen mehr in katholischen Kindergärten eingerichtet werden. Sei dies vor Ort jedoch sinnvoll, so müssen, so die Vorgabe der Diözese die Investitionskosten für die neuen Plätze zu 100 Prozent durch die Kommunen abgedeckt werden. Alternativ sei das Eigentum der Einrichtung der Kommune zu übertragen. Der Betrieb und die Betriebskostenbezuschussung –­ hier liegt der Schlüssel weiter bei zehn Prozent kirchlichem Anteil – würden sich nicht ändern.

Gespräche schon seit Sommer 2019

Die Kirchengemeinde, so Albrecht, könne verstehen, dass bei der Stadt die fehlenden 20 Prozent "sauer aufstoßen." Albrecht erinnert in diesem Zusammenhang aber daran, dass es sich hierbei um einen freiwilligen Zuschuss der Kirchengemeinde an den Gesamtkosten für den Bau der Einrichtung handele.

Seit Sommer 2019 sind nach Albrechts Worten Kirchengemeinde und Stadt in vielen Gesprächen und in verschiedensten Zusammensetzungen hinsichtlich Sanierung und Erweiterung des Kindergartens St Josef in Verhandlungen. Das bischöfliche Bauamt habe im Herbst 2019 auf Bitten der Kirchengemeinde zugestimmt, einen freiwilligen Zuschuss von 100 000 Euro bei den Sanierungsarbeiten zur Kostendämpfung zu leisten. Auch über einen kostendämpfenden Grundstückstausch oder -kauf sei verhandelt worden. Weiter habe sich die Kirchengemeinde bemüht, den Bauablauf zu so planen, dass zustehende Bundesmittel abgerufen werden könnten. Insgesamt würden so rund 20 Prozent der Kosten refinanziert. "All das ist seit Langem bekannt. Dass der Gemeinderat darüber nicht informiert war, ist der Kirchengemeinde unerklärlich", schreibt Albrecht weiter.

Laufend neue Formulierungsvorschläge

Darüber hinaus habe sich die Kirchengemeinde nach der Verwaltungsausschussitzung im März 2020 bereiterklärt, eine Vertragsänderung herbeizuführen. Es sollte sichergestellt sein, dass bei einer Betriebsaufgabe durch die Kirchengemeinde das Eigentum am Kindergarten ohne Nachteile auf die Stadt übergehen sollte. Das wurde mit der Diözese abgestimmt.

Kurzfristige Änderungenbei der Formulierung

Leider habe es bis zwei Tage vor der jetzigen Gemeinderatssitzung am 28. Januar seitens der Stadt immer neue Formulierungsvorschläge gegeben, auf die die Genehmigungsbehörden der Diözese nicht mehr habe reagieren können.

Darunter habe es, so sieht es Albrecht, auch für seine Begriffe "merkwürdige" Vorstellungen gegeben, dass das Gebäude, falls die Kirche nicht mehr Träger des Kindergartens sein könne, dann binnen zwölf Wochen der Stadt zur Verfügung gestellt werden müsse – diese dann aber ein Jahr lang entscheiden könne, ob sie es auch wolle. "Was sollen wir dann mit der Immobilie, wenn wir keinen Kindergarten betreiben?", fragt sich Albrecht. Ganz abgesehen davon, dass er mit seinem kirchlichen Haushalt den erforderlichen Kauf von rund drei Millionen Euro gar nicht stemmen könne.

"Zugesagt ist und bleibt, dass die Stadt schon heute Eigentümerin des Kindergartengebäudes werden könne oder im Falle einer Betriebsübertragung die Stadt nur die Grundstückskosten zu tragen hätte. Auf eine Rückzahlung geleisteter Zuschüsse würde verzichtet", schreibt Albrecht.

Auch die Frage der Öffnungszeiten, so informiert der Pfarrer weiter, sei insofern geklärt, dass auch bisher schon die Kommunen ein am Bedarf ausgerichtetes Vorschlagsrecht hätten. Der Neubau der Einrichtung sei zudem auf Bitten der Stadt so geplant, dass die beiden neuen Gruppen als Ganztagsgruppen betrieben werden könnten. Hier bestehe kein Handlungsbedarf.

Verwundert blickt die Kirchengemeinde auf die Auslegung, die Stadt ermögliche den Kirchen durch die großzügigen Investitionen die Ausfaltung eines pädagogischen Konzepts. Die Kirchen seien von jeher die Trägerinnen, Entwicklerinnen und teilweise auch Erfinderinnen pädagogischer Konzepte. Viele kirchliche Mitarbeiter unterstützten seit Jahren ehrenamtlich die Stadtverwaltung dabei, die Qualität der Betreuungs-Einrichtungen in der Stadt hochzuhalten. "Das ist ein freiwilliges Engagement der Kirchen", sagt Albrecht. Und fügt an: "Wünschenswert wäre seit langem die Finanzierung eines städtischen Qualitätsbeauftragen. Das wurde bisher leider nicht verwirklicht." Verwaltungskräfte und Personal der Kirchengemeinden kompensierten seit Jahren diesen Mangel.

"Unschlagbar günstigesProjekt"

Die Kirchengemeinde Waldmössingen stehe voll und ganz hinter ihrem Kindergarten. Sie habe erstmals 2017 eine umfassende Konzeption zur Weiterentwicklung als "Familienzentrum" vorgestellt. Dies sei von städtischer Seite abgelehnt worden.

Aus Sicht der Kirchengemeinde sei das Gesamtprojekt mit rund 2,9 Millionen Euro im Vergleich zum Nutzen "unschlagbar günstig geplant". Der Betrieb könnte – trotz Totalsanierung – in vollem Umfang weitergeführt werden. Mit Beginn der Kindergartenjahres 2022 würde der erweiterte Betrieb aufgenommen. Auch die Personalgewinnung sei bereits durch langfristige Ausbildungskonzepte im Blick. Der Ausbau der Betreuungsangebote in Richtung Ganztag sei bereits seit dem Frühjahr eingeplant.

Weiterhin 20 Prozent bei Renovierungen

Weiter würde, so versichert Albrecht, selbst wenn die enorm hohen Investitionskosten bei der Grundsanierung aus kirchensteuerlichen Mitteln nicht mitfinanziert würden, die Kirchengemeinde auch künftig bei allen Ersatzinvestitionen beim Bau mit 20 Prozent Zuschuss die Kassen der Stadt entlasten. Dazu stehe die Kirchengemeinde.

Die Kirchengemeinde, so wirbt Albrecht für das Projekt, biete den Bürgern der Stadt eine verlässliche Planung und rasche Umsetzung des Projektes an. Die Stadtverwaltung habe auf Nachfrage beim Runden Tisch mit den Fraktionsvorsitzenden am 16. Dezember vergangenen Jahres keinen zeitlichen Horizont nennen können, wann ein Projekt in städtischer Verantwortung umgesetzt sein würde. Die Kirchengemeinde würde alternativ die gesamte Umsetzung des Bauvorhabens in Eigenverantwortung durchführen und das fertige Gebäude ins Eigentum der Stadt übergeben.

Die Idee eines Betriebskindergartens, so Albrecht, sei mit Stand von heute nicht mehr als eine Idee. Es sei sehr bedauerlich, dass das seit Jahren über die Maße hohe Engagement der Kirchengemeinde und die hohe Betriebsqualität nicht wahrgenommen werde, schreibt der Pfarrer weiter. Seit Jahren schieße die Kirchengemeinde weit mehr Geld für die Investitionskosten zu, als sie sich eigentlich leisten könne. Jetzt sei mit diesem Projekt eine Schmerzgrenze erreicht. Und dennoch gehe es um die gemeinsame Verpflichtung aller gesellschaftlicher Gruppen – auch der Kirchen – den Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Diese Gruppen dürften aber nicht zum politischen Spielball werden.

Bereits erste Gespräche mit der Diözese

Insbesondere dann nicht, wenn nicht eine kostengünstigere, vergleich- und kurzfristig umsetzbare Alternative angeboten werden könne. "Die sieht die Kirchengemeinde nicht." Ein Sperrvermerk wäre wohl eher an anderer Stelle anzubringen.

Obwohl die Kirchengemeinde nur aus der Presse von den unterschiedlichen Beschlüssen erfahren habe, bleibe sie im Gespräch. Sie bemühe sich um einen Austausch zwischen Diözese und Stadt. Ein Vertreter aus Rottenburg werde dazu angefragt. Als ersten Schritt habe Albrecht die Diözese aufgefordert, bei der Kostenaufteilung (Anteil Altbausanierung und Anteil Neubau) nachzubessern. Damit könnte ein höherer Zuschussanteil der Kirchengemeinde möglich werden. Denn beim Altbestand bleibe es bei den vertraglich zugesicherten 20 Prozent Investitionskostenzuschuss; wie übrigens auch die Betriebskostenzuschüsse für den künftigen Betrieb unverändert blieben und eine jährliche Belastung von rund 46 000 Euro für die Kirchengemeinde bedeuteten.

Jetzt hofft Albrecht, dass trotz der Beschlüsse die Umsetzung doch noch schnellstmöglich klappt: Denn sollte der Neubau 2022 nicht fertig werden, würden rund 300 000 Euro an Bundeszuschüssen verfallen. Die Kirchengemeinde habe immer partnerschaftlich und gut mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet, versichert der Pfarrer. Daran soll sich aus seiner Sicht auch in Zukunft nichts ändern. Und hinsichtlich des Neubaus seien eigentlich auch, so habe er es gesehen, alle Fragen geklärt gewesen. Durch die Diskussion allerdings sehe es so aus, als wolle diese sich auf Kosten der Stadt ein neues Kindergartengebäude bauen lassen – und dem sei nicht so, begründet er seine Stellungnahme.

Eigentlich hätte die Oberbürgermeisterin in der Haushaltssitzung beim Thema Kindergarten Waldmössingen bei ihren Fachleuten in der Verwaltung abklären lassen müssen, was denn genau zwischen Kirchengemeinde und Stadt ausgehandelt worden ist. Oder einen der Fraktionsvorsitzenden fragen können, was beim Runden Tisch im Dezember denn so besprochen wurde. Dann hätte sicher jemand sagen können, warum sich in Waldmössingen die Diözese finanziell an einer Erweiterung nicht beteiligen möchte. Doch dies blieb aus. Auch Pfarrer Christian Albrecht hätte Rede und Antwort gestanden – wenn man ihn denn eingeladen hätte. Dies alles ist mehr als verwunderlich, da aus Corona-Gründen alle Anträge der Ratsmitglieder der Verwaltungsspitze schon vor der Sitzung vorlagen und eine gute Vorbereitung möglich gewesen wäre.