Waldpädagoge Marco Ieronimo ging dabei mit 20 Kindern im Mötzinger Wald auf die Pirsch und Spurensuche. „Die Kinder sollen den Wald entdecken und können hier viel lernen“, machte Ieronimo deutlich, der den Tag unter das Motto „Tiere des Waldes“ gestellt hatte.

Seit ihrer Gründung vor mehr als 70 Jahren engagiert sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unter anderem in der Waldpädagogik. Seit 1992 stellen die Waldmobile einen wichtigen Baustein dar, weil sie Umweltpädagogik vor Ort ermöglichen und Bildungsprogramme zu den Themen Wald, Nachhaltigkeit und Klima direkt an Schulen oder Kindergärten bringen. Die Fahrzeuge dienen dabei als Basisstation – und haben an Ausstattung alles dabei, was den Tag im Wald spannend und lehrreich macht.

Der zertifizierte Waldpädagoge Marco Ieronimo ist von März bis November mit einem der drei Waldmobile des baden-württembergischen Landesverbandes zwischen Heidelberg und Stuttgart unterwegs, wobei der promovierte Biologe besonders auf die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eingeht.

Schöner Lebensraum

Doch zunächst durften sich die Kinder rund um die Waldhütte hinter dem Mötzinger Schützenhaus auf die Pirsch nach versteckten Holztieren machen – oder nach Spuren der tatsächlichen Waldbewohner suchen. Und der Waldpädagoge betonte: „Der Wald ist ein Lebensraum und es ist einfach schön, sich draußen im Wald aufzuhalten.“

Die über dreiwöchige Ferienbetreuung der Verlässlichen Grundschulbetreuung in Mötzingen hat bereits Tradition, wobei in diesem Jahr zwischen 20 und 35 Kinder an den verschiedenen Angeboten teilnahmen. „Die Eltern haben eben nicht so lange Urlaub wie die Ferien dauern“, weiß Ellen Stefanek, Leiterin der Grundschulbetreuung.

Über die Kontakte des Jugendreferenten Sebastian Vogel war es jetzt möglich geworden, dass das Waldmobil der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Mötzingen Station machte.

Abwechslungsreiches Programm

Doch auch ansonsten hatten Ellen Stefanek und ihr Team von der Grundschulbetreuung ein abwechslungsreiches Programm für die Kids auf die Beine gestellt. Den Auftakt bildet ein Ausflug zur Kamelfarm nach Rotfelden, aber es wurde ebenfalls gemeinsam gekocht und gebacken.

Im Rahmen einer Kunstwoche lernten die Kinder zudem verschiedene Maltechniken kennen, es wurden aus alten CDs Windspiele gebastelt oder Tonarbeiten hergestellt.