Waldmann-Technik in VS Luftentkeimer soll Corona-Übertragungsrisiko verringern

Der Luftreiniger "Zapp!" von Waldmann desinfiziert über UV-C-Strahlen die Raumluft: Der eingebaute Lüfter saugt die Umgebungsluft an. Im Inneren absorbiert die RNA des Covid-19-Erregers die UV-C-Strahlung. Diese blockiert die Zellteilung und das Coronavirus stirbt ab. "Selbstverständlich funktioniert dies auch bei anderen Mikroorganismen, deren DNA die UV-C-Strahlung absorbiert und die dadurch absterben", versichert das Unternehmen. Bis zu 99 Prozent der Mikroorganismen in der Luft werden mit "Zapp!" abgetötet.

Versteckte Gefahren wie verdreckte Filter werden vermieden

Dabei ist sich Waldmann bewusst, dass UV-C bei vielen zunächst Bedenken auslöst. Ein Kontakt mit Augen und Haut ist dringend zu vermeiden. Doch der Luftentkeimer ist sicher, garantiert der Hersteller. Das System ist mit einem Rundumschutz versehen, sodass die UV-C-Strahlung für Menschen im Raum unbedenklich ist. Das Gerät ist außerdem wartungsfrei, es muss kein Filter ausgetauscht werden.

Versteckte Gefahren anderer Luftreiniger, wie eine mangelhafte Reinigung oder fehlender Filteraustausch, werden damit von vornerein vermieden. Zudem sei "Zapp!" einfach in der Handhabung. Der Luftentkeimer aus hygienisch weißem, pulverbeschichteten Aluminium in zwei verschiedenen Größen, für Räume bis 15 Quadratmeter oder bis 40 Quadratmeter, ist sofort einsatzbereit. Es bedarf lediglich einer Steckdose. Der Entkeimer kann an die Wand montiert oder abgestellt werden.

Der Luftentkeimer ist nicht das erste Waldmann-Produkt, das in der Corona-Krise an Bedeutung gewinnen könnte. Bereits im Oktober berichtete der Schwarzwälder Bote über Raumleuchten mit Sensoren, die beispielsweise schlechte Luft in Büros erkennen können und automatisch E-Mails mit der Aufforderung zu lüften versenden.