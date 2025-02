1 Sonntagnachmittag im Festsaal eines ehemaligen Luxushotels. Hier saßen auch schon gekrönte Häupter. Foto: Hannes Kuhnert

Das ehemalige Grandhotel Waldlust hat am Wochenende einmal mehr einen wahren Besucheransturm erlebt. Viele kamen dabei sogar aus den Nachbarlandkreisen. Die Besuchertage soll es künftig regelmäßig geben.









Das starke Interesse am Kulturdenkmal Waldlust in Freudenstadt hält weiterhin an und scheint sich auf noch größere Kreise in der Region auszuweiten. Das ehemalige Prachthotel wurde am sonntäglichen Besuchertag einmal mehr „geflutet“.