1 So sah die Mode in der Blütezeit des Hotels "Waldlust" aus. Foto: Schmidt

Einmal selbst vor der Filmkamera stehen – das können Interessierte am 8. Juni. Der Regisseur Huan Vu dreht in der "Waldlust" und sucht Statisten.















Link kopiert

Freudenstadt - Im ehemaligen Grand-Hotel sollen sie die Gäste spielen – in den 1920ern. In seinem Film geht es um Träume und Illusionen. Ein älterer Mann trifft eine Ärztin und erzählt ihr seine Lebensgeschichte. Tragischerweise verlor er seine große Liebe – aber in einer Traumwelt soll sie noch sein.

Immer weiter wird die Ärztin in diese Parallelwelt gezogen und muss sich auch ihren eigenen Träumen stellen – keine schönen, wie Regisseur Vu verrät. "Sie wird mit ihren Ängsten konfrontiert. Mit dem, was sie falsch gemacht hat." Dabei bleibt unklar: Ist es denn wirklich eine Parallelwelt? Oder ist es doch nur Traum und Illusion? "Das passt auch gut in unsere Welt", meint Vu mit Blick auf die Geschichte um Parallelwelten und dem Verschwimmen von Realität und Illusion.

"Es wird auch unheimlich"

"Es wird auch unheimlich", meint Vu. Passend dazu sei die "Waldlust", ein unter Filmemachern mittlerweile gut bekanntes Hotel und beliebter Drehort. Die Ärztin ist dabei selbst nicht, was sie zu sein scheint. Sie möchte an das Vermögen des Mannes – und hat sich in der Nähe seines Herrenhauses in einem Hotel eingemietet. Optimal für den Film: Das Hotel stammt aus der Zeit und muss nicht mehr umfassend ausgestattet werden.

Die Statisten müssen selbst für ihr Kostüm sorgen: für Männer ist es dabei etwas einfacher. Da reichen einfache Anzüge in gedeckten Farben. Bei den Frauen wird es schon schwieriger: Die 1920er-Jahre hatten einen recht eigenen Stil. Vu hofft, dass der Film von einer größeren Firma gekauft wird. Er könnte sich vorstellen, ihn irgendwann etwa auf Netflix zu sehen.

Statisten können sich unter E-Mail huanvu@online.de melden.