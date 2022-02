1 Der "Waldlust"-Kronleuchter funkelt nach 100 Stunden Restaurierungsarbeit schon wieder. Foto: Schmidt/Denkmalfreunde Waldlust

Wie ein pralles Bündel aus lauter Brillant-Colliers, so funkeln die Glassteine im Kunstlicht der Werkstatt. Der 100 Jahre alte "Waldlust"-Kronleuchter ist fast fertig restauriert.















Freudenstadt - Die Lichtreflexion dieser Hunderter von geschliffenen Kristallen ist überwältigend. Und das Ergebnis vieler Stunden Filigranarbeit. Die Familie Hör vom Uhren- und Schmuckgeschäft Krieg hat sich vor sechs Wochen an die Aufgabe gemacht, den zerfledderten alten Kronleuchter aus dem Ballsaal des ehemaligen Grandhotels für die "Denkmalfreunde Waldlust" fachgerecht zu restaurieren.

Glanzstück des Ballsaals

Das einstige Glanzstück über den Häuptern zahlloser Berühmtheiten und adliger Prominenz, die als Gäste im Festsaal dinierten, wird jetzt 100 Jahre alt, so wie der Ballsaal selbst und der Südtrakt des einstigen Nobelhotels. Im Juli 1922 wurde mit dem Art-Deco-Speisesaal der gesamte mächtige Erweiterungstrakt mit seinen Zimmern und Suiten, Loggias und Veranden festlich eingeweiht. Die Denkmalfreunde planen deshalb ein Festwochenende im Stil und Gewand der 1920er- Jahre. Als Jubiläums-Geschenk soll der Kronleuchter die Einrichtung abrunden und wieder überstrahlen.

Mehr als 100 Stunden Arbeit

Die Arbeiten mit dem Reinigen der Bleikristalle, dem Setzen der neuen Nagelstift-Verbindungen, dem Drehen winziger Ösen und dem Aufketteln sind gut vorangekommen. Von den 80 Strängen, die in kugelförmiger Hängung die "diamantene Wolke" ergeben, sind 78 vollständig aufgefädelt. Einige Kristalle fehlen noch. Transporte, Demontagen und Lagerung an verschiedenen Orten hatten dem zarten Gebilde zugesetzt und Substanzverluste beigebracht.

Ersatzglas aus dem Erzgebirge

Michael Hör, Optiker und Uhren-Experte, hält aber inzwischen enge Verbindungen zu einem Bleikristall-Spezialisten im Erzgebirge, um fehlende Steine ersetzen zu können. Mehr als 100 Stunden Arbeit sind in die Restaurierung bereits eingegangen. In der oberen Rosette schwingen fast 400 Kristalle, in der unteren Hauptrosette genau 1440. Das Klunker-Gewicht beträgt stolze 17,6 Kilogramm. Der Leuchter kann übrigens ab sofort immer zu den Geschäftszeiten im Uhren- und Schmuckgeschäft Krieg betrachtet werden.