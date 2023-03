»Matthias‘ Waldkuchi« befindet sich nicht, wie der Name vermuten lässt, im Wald, sondern in der St. Märgener Ortsmitte, direkt neben der Klosterkirche. Was dort an pfiffig-kreativen Gerichten auf den Tisch kommt, entstammt der leidenschaftlichen Kochkunst von Matthias Hermann und ist so frisch und lecker, als säße man tatsächlich mitten in der Natur.