Waldkonzert begeistert: Feierlicher Abschluss von Rossini in Wildbad

Feierlicher Abschluss von Rossini in Wildbad

1 Antonio Fogliani dirigierte das Philharmonische Orchester Krakau beim Waldkonzert. Foto: Sabine Zoller

Die Bäume des Bad Wildbader Sommerbergs bildeten nicht nur optisch eine gelungene Kulisse für das Waldkonzert – sie unterstützten auch vorteilhaft den Klang des Orchesters. Auch sonst zeigte sich die Natur von ihrer besten Seite: Strahlender Sonnenschein und Vogelgezwitscher begrüßten die Gäste.









Das Waldkonzert begeisterte am Sonntag als Höhepunkt und Abschluss des Festivals „Rossini in Wildbad“ auf dem Sommerberg in Bad Wildbad. Bei idealen Wetterbedingungen applaudierte das zahlreich erschienene Publikum dem Dirigenten Antonio Fogliani, der das Philharmonische Orchester Krakau mit großer Leidenschaft durch den musikalisch eindrucksvollen Abend führte.