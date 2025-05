Waldkindergarten in Haigerloch

1 Im Musikgarten dürfen alle ihre musikalischen Talente ausprobieren Foto: Reiband Was machen eigentlich die Weihnachtswichtel im Sommer? Das Geheimnis wird am Sonntag, 18. Mai, beim Fest zum zehnjährigen Bestehen des Waldkindergartens Hart gelüftet.







Link kopiert



Die Kindergarteneinrichtung, die am landwirtschaftlichen Weg zwischen Harter Friedhof und Höfendorf und am Rande des Eichwalds liegt, feiert dann von 13 bis 17 Uhr ihr zehnjähriges Bestehen. Und aus diesem Anlass wird am Nachmittag der Sommer-Waldwichtelweg eröffnet. Bis zu den Sommerferien kann er erkundet werden.