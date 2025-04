In Enzklösterle wird frisch gekocht Die Kinder sollen Spaß am Essen haben

„Spinat ist außen vor!“ Bei der Schulkindbetreuung in Enzklösterle wird seit Jahresbeginn wieder frisch gekocht. Das kommt bei den Kindern gut an – und die Mitarbeiter passen das Angebot regelmäßig an die Vorlieben an. Davon können aber nicht nur die Grundschüler profitieren – auch andere dürften mitessen.