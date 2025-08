Die vergangenen Wochen standen bei den „Schütteglückskindern“ in Horb ganz im Zeichen von Natur, Abenteuer und Gemeinschaft: Der Waldkindergarten bot den Kindern zahlreiche unvergessliche Erlebnisse und feierte gemeinsam mit Eltern, Gästen und Partnern besondere Höhepunkte zum Ende des Kindergartenjahres.

Im Mai fand ein Familientag mit dem Naturpädagogen und Jäger Wolfgang Albrecht statt. Nach einem gemeinsamen Begrüßungslied und der Übergabe selbst gemachter Mutter- und Vatertagsgeschenke erkundeten Kinder und Eltern bei einem Pirschgang den Wald. Albrecht erklärte dabei, wie man beispielsweise die Windrichtung bestimmt, und präsentierte spannende Exponate: Ausgestopfte Waldtiere, darunter Eichelhäher und Mäusebussard, sowie verschiedene Tierfelle sorgten für große Augen. Der von der Jägervereinigung Freudenstadt zur Verfügung gestellte Lernanhänger rundete das Erlebnis ab. Zum Abschluss des Nachmittags erwartete die Gäste ein liebevoll vorbereitetes Buffet mit selbst gebackenem Kuchen und frischen Gemüsesticks.

Von der Raupe zum Schmetterling

Ein weiteres Projekt widmete sich dem Thema „Von der Raupe zum Schmetterling“. Die Kinder begleiteten echte Raupen auf ihrem Weg zur Verpuppung und freuten sich über den ersten geschlüpften Distelfalter, den sie mit dem Lied „Falter will fliegen“ in die Freiheit verabschiedeten. Kreativ ging es mit passenden Bastel- und Malangeboten sowie Spielen und Liedern weiter.

Eine Wasserschlacht macht immer Spaß. Foto: Waldkindergarten

Der Sommer hielt viele weitere Highlights bereit: Beim „Wasserspaß-Tag“ tobten sich die Kinder mit Wasserbomben aus – möglich gemacht durch eine Wasserlieferung von Familie Welte. Ein Besuch beim Reitverein Horb war ein weiteres großes Erlebnis: Gemeinsam mit den Betreuerinnen durften die Kinder das Pony Lotta putzen, satteln und sogar selbst reiten.

Das Projekt „Von der Raupe zum Schmetterling“ war sehr spannend.

Besonders spannend war der Schulanfänger-Ausflug zum Schütteturm. Dort erfuhren die Vorschulkinder – die sogenannten „Mäusebussarde“ – von Heinrich Raible viel über die Geschichte Horbs. Der Aufstieg auf den Turm belohnte die Kinder mit einer atemberaubenden Aussicht bis zur Burg Hohenzollern. Auch die jüngeren „Eichelhäher“ durften einige Stufen erklimmen und freuen sich bereits auf ihren eigenen Turmbesuch im kommenden Jahr.

Der Familientag mit dem Naturpädagogen und Jäger Wolfgang Albrecht stieß auf reges Interesse. Foto: Waldkindergarten

Neben den großen Unternehmungen gehören auch alltägliche Naturerfahrungen zum festen Bestandteil des Kindergartenlebens. So ernteten die Kinder stolz ihre selbstgezogenen Kohlrabi, kochten Holunderblütengelee am Lagerfeuer und genossen kreative Aktivitäten wie Wasserfarbenmalen, Schnitzen oder das Spielen in der Baumschaukel.

Zum Abschluss des Kindergartenjahres überraschte die Gaststätte „Spätschicht“ die Kinder mit einem besonderen Besuch: Extra vor regulärer Öffnung wurden liebevoll gedeckte Tische vorbereitet und knusprige Pommes mit Ketchup und Mayo serviert – eine Geste, die Kinderherzen höherschlagen ließ. Auch ein spontaner Spaziergang zum Kiosk mit einem erfrischenden Eis sorgte für leuchtende Augen.

Waldkindergarten verabschiedet sich in die Ferien

Inmitten von Hängematten, Matscheküche und Entspannungsgeschichten unter freiem Himmel verabschiedet sich der Waldkindergarten nun in die Sommerferien. In der Mitteilung heißt es: „Das Team der Schütteglückskinder dankt herzlich allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die solche Erlebnisse ermöglichen, und wünscht kleinen wie großen Naturfreunden erholsame, bunte Ferien.“