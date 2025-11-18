Waldkindergarten für Villingen: Kikitz-Projekt – bleibt’s beim Plan?

Ein neues Kita-Projekt für 40 Kinder war fast startklar. Doch nun eskaliert ein Konflikt mit der Stadt. Steht jetzt alles infrage und droht dem Naturkindergarten in Villingen das Aus?
„Die KiKripp GmbH trat an die Stadtverwaltung heran mit dem Anliegen, eine Fläche für die Erweiterung des bestehenden Kinderbetreuungsangebots in Form eines Naturkindergartens in Modulbauweise erwerben zu können“ – das war im November 2023. Doch seither hat sich das Rad nicht nur weitergedreht, sondern auch ganz neue Windungen genommen: Zwischen Stadt und Kikripp-Betreiber Marius Neininger und seiner Frau Marisa Faißt-Neininger tobt ein erbitterter Streit.