Waldkindergarten Enzklösterle: Bewegung, frische Luft und viel Natur

Naturparkkindergarten Purzelbaum: Neue Waldkindergartengruppe in Enzklösterle ist jetzt eröffnet. Aktuell gibt es auch noch einige freie Plätze.

Der Naturparkkindergarten Purzelbaum im Heidelbeerdorf Enzklösterle hat seine neue Waldkindergartengruppe offiziell eröffnet. „Inmitten des idyllischen Waldes können Kinder ab drei Jahren ab sofort eine einzigartige Kindergartenzeit in direktem Kontakt zur Natur erleben“, teilt Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker in einer Mitteilung der Gemeinde mit.

Die Waldgruppe des Naturparkkindergartens lege besonderen Wert auf Bewegung, frische Luft und das Entdecken der Natur und biete aktuell noch freie Plätze an. „Wir freuen uns auf kleine Naturforscher, die mit uns die Welt entdecken!“, sagte Zenker bei der Eröffnung.

Das Konzept der neuen Waldgruppe ziele darauf ab, die Kinder spielerisch zu fördern und ihnen wichtige Kompetenzen wie Kreativität, Motorik und soziale Fähigkeiten zu vermitteln. Das naturnahe Umfeld ermögliche den Kindern tägliche Abenteuer in der Natur, bei denen die Begeisterung für die Umwelt geweckt wird, heißt es weiter.

Die Waldgruppe richtet sich an Kinder ab drei Jahren, die Freude an Naturabenteuern haben und die Vielfalt des Waldes entdecken möchten. Zum Start nehmen bereits fünf Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren teil, in den kommenden Wochen und Monaten werde die Gruppe weiter wachsen.

Wagen als Rückzugsort

Ein speziell angefertigter Waldkinderwagen, der als Rückzugsort und Treffpunkt dient, bietet den Kindern Schutz und Komfort. Dieser aus Holz gefertigte Wagen verfügt über eine überdachte Veranda, eine Gasheizung, eine kleine Küche und eine Toilette. Die Waldgruppe ist im Rohnbachtal am Waldrand angesiedelt und bietet den Kindern die Möglichkeit, Wiesen, Wälder und Bäche zu erkunden.

Die Umsetzung des Projekts wurde durch eine enge Kooperation mit dem Grundstücks- und Waldeigentümer Forst BW sowie eine intensive Abstimmung zu Bau- und Naturschutzvorgaben ermöglicht. „Dank des Engagements des Kindergartens, des Gemeinderats und des Bauhofes Enzklösterle konnte das Projekt realisiert werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Finanzielle Unterstützung erhielt der Bau des Waldwagens durch eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock Baden-Württemberg in Höhe von 241 000 Euro. „Ohne diese Förderung wäre dieses Projekt für Enzklösterle finanziell nicht machbar gewesen“, bedankte sich Bürgermeisterin Zenker für die Unterstützung. Im kommenden Frühjahr planen Kindergarten und Gemeinde ein Frühlingsfest beim Waldwagen, um das tolle neue Kindergartenangebot der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.