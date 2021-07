1 Während sich die Menschen auf den Urlaub freuen, bedeutet es für viele Vierbeiner eine große Portion Stress. (Symbolfoto) Foto: pixabay

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Urlaubszeit rückt näher und nach langem Warten steht wieder die erste Reise an. Doch bevor es ans Kofferpacken geht, müssen sich Haustierbesitzer mit einer Frage auseinandersetzen: Wohin mit ihrem tierischen Freund?

Kreis Rottweil - Die Antwort darauf will gründlich überlegt sein. Jedes Tier reagiert auf eine Veränderung der Umgebung anders, erklärt Vanessa Schreiber, Leiterin des Tierheims Rottweil. Hierbei sind die Halter in der Verantwortung. Sie kennen ihr Haustier am besten und müssen wissen, was zumutbar ist und was nicht.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen