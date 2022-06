1 Das geplante Absprunggelände am Waldhof beschäftigt erneut die Rosenfelder Gemeinderäte. Foto: Mollenkopf

Das Thema KSK-Absprunggelände hat erneut die Rosenfelder Gemeinderäte beschäftigt. Im Vorfeld eines Anhörungstermins hat das Gremium eine Liste mit Punkten veröffentlicht, die – speziell zum Thema Umweltschutz – noch mehr beleuchtet werden müssen.















Link kopiert

Rosenfeld - Dass sich in Rosenfeld, wie auch in den Nachbargemeinden, die Begeisterung für das geplante Bundeswehr-Absprunggelände auf dem Waldhof in Grenzen hält, ist nicht neu. Dabei steht auch das Kommunikationsverhalten der Behörden in der Kritik. "Mit der Informationspolitik des Staatsministeriums sind wir bisher alles andere als einverstanden", formuliert es Bürgermeister Thomas Miller. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch eine Liste mit Punkten verabschiedet, die in dem anstehenden Erörterungstermin zum Thema Absprunggelände und Umweltschutz erörtert werden sollen.

Ein Punkt, der den Räten in diesem Zusammenhang auf den Nägeln brennt, sind die möglichen Auswirkungen auf die Freilandhaltung der Legehennen im Steinefurt- und Danneckerhof. Mögliche negative Einflüsse für die beiden landwirtschaftlichen Betriebe gelte es zu vermeiden, oder zumindest auf ein Mindestmaß zu reduzieren, lautet die Forderung des Gemeinderats.

Die Heimat der Tiere ist bedroht

Ein weiteres Thema sind der Natur- und Tierschutz. Denn, so das Argument der Rosenfelder: "Durch das Umwandeln von hochwachsendem Ackerland in niedrige Grasflächen werden sowohl heimischen Tierarten als auch Zugvögeln Lebens- und Nahrungsgrundlagen entzogen. Auch das Roden von Wäldern und Entfernen von Büschen nimmt den Tieren ihren Rückzugsraum."

Wie sehr leiden die Kinder?

Bezüglich Lärm und Dreck herrscht weiterer Klärungsbedarf. Der Gemeinderat will wissen, inwieweit Bauernhöfe in dem Gebiet belastet werden. Explizit soll untersucht werden, was für Auswirkungen das geplante Absprunggelände auf die Mädchen und Jungen des Isinger Natur-Kindergartens hat. Dann diese verbringen die Sommermonate im Freien.

Was passiert während der Erntezeit?

Der Verkehr werde ebenfalls beeinträchtigt, wenn die Fallschirmjäger vom Himmel fallen, sind sich die Rosenfelder Bürgervertreter sicher. Sie würde deshalb interessieren, ob und wie Straßen dafür gesperrt werden sollen, und was für Verkehrsregelungen für die Erntezeit vorgesehen sind.

Der Rosenfelder Gemeinderat erwartet nun, dass auf seine Fragen von Seiten des Ministeriums klare Antworten folgen. Die Erfahrungen, die das Gremium in der Hinsicht bislang gemacht hat, lassen nur verhaltenen Optimismus aufkommen: Im Nachgang zu den Bürgergesprächen hatte der Rat bereits einen Fragenkatalog an die Planer übergeben. Die Antworten lassen bis heute auf sich warten.