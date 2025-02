Waldhof-Pläne: Sorge vor Verlust von Ackerflächen durch Fallschirmspringer

1 Im September zeigte sich Winfried Kretschmann interessiert am Humus auf den Feldern am Waldhof. Foto: Archiv/Ernst Schatz

Die Bürgerinitiative Waldhof plant für das Frühjahr einen „Boden-Infotag“ auf dem Gelände der Staatsdomäne als nächste große Aktion.









Seit dem von ihr ausgerufenen „Tag des Lärms“ im vergangenen Jahr war es um die Bürgerinitiative Waldhof recht ruhig. Auch die in ihr Aktiven müssen sich in Geduld üben, bis die beauftragen Gutachten zur Umweltverträglichkeit des geplanten Fallschirmübungsgelände vorliegen. Untätig sind sie allerdings nicht, sondern kündigen für das Frühjahr die nächste größere Aktion auf dem Waldhof an: Am Sonntag, 27. April, ist dort ein „Boden-Infotag“ geplant.