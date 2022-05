2 Als der Airbus über den Reitplatz flog, verstanden Lukoscheks Schüler ihre Reitlehrerin nicht mehr. Foto: Schnurr

Der Demonstrationsflug eines Bundeswehr-Airbus’ vergangene Woche ist auf ein geteiltes Echo gestoßen. Anwohner und Betroffene halten diesen hinsichtlich der zu erwartenden Lärmentwicklung bei den geplanten Fallschirmübungen für nicht aussagekräftig.















Geislingen-Erlaheim - Zu ihnen gehört Verena Lukoschek: Die gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin hält auf einer Koppel bei Erlaheim Pferde und gibt Reitunterricht.

So laut, dass die Schüler nichts mehr hören

Der A400M, der vor einer Woche im Zollernalbkreis flog, überquerte bei seinen Schleifen über dem Waldhof auch das Gelände, auf dem sich Lukoschek aufhielt. Sie berichtet unserer Redaktion, wie sie den Überflug erlebt hat: "Ich habe zu diesem Zeitpunkt auf meinem Reitplatz im Außenbereich am Waldrand bei Erlaheim, in circa acht Kilometern Entfernung zum Waldhof, Reitunterricht gegeben. Als der Airbus direkt über dem Reitplatz geflogen ist, war es unmöglich weiterzumachen. Der Lärmpegel war so hoch, dass ich mich nicht einmal mehr in unmittelbarer Nähe mit meinen Schülern unterhalten konnte und sofort abbrechen musste."

Sie bezweifle, dass der Airbus überhaupt in der angegebenen Höhe von 400 Metern über den Waldhof geflogen ist. Dort, das haben drei Redakteure des Schwarzwälder Boten direkt erlebt, konnte man auch beim unmittelbaren Überflug noch miteinander reden. Ist die Maschine bei ihrer kilometerweiten Kehre tiefer gegangen oder schneller geflogen? Lauter war sie abseits des Waldhof-Geländes anscheinend – der Lärm wurde auch in Rottweil deutlich wahrgenommen.

"Dann kann ich den Reitplatz nicht mehr nutzen"

"Wenn ich mir vorstelle, dass dies bis zu zehn Mal an einem Tag so stattfindet, kann ich an diesem Tag den Reitplatz nicht mehr nutzen", fürchtet Lukoschek. Sie denkt auch an die Folgen für die betroffenen Bauernhöfe in direkter Nähe zum Waldhof.

"Die Stadt Geislingen hat jetzt gerade aktuell die 30-Kilometer-Zone für den Lärmschutz eingeführt. Welch ein Widerspruch, wenn jetzt die Flugzeuge über den Zollernalbkreis fliegen!"

Politische und keine sachliche Entscheidung?

Lukoschek sieht die Entscheidung für das Gelände auf Geislinger Gemarkung negativ und erinnert an eine Feststellung des KSK-Presseoffiziers: "Er hat sich doch eher kritisch zur Auswahl geäußert: Nicht das KSK habe sich die Fläche am Waldhof gewünscht, sondern das sei eine politische Entscheidung gewesen. Dank unserer ach so grünen Regierung werden Naherholungsgebiete, Landwirtschaft, sowie Regionalität und Nachhaltigkeit zunichte gemacht! Was hinterlassen wir nur unseren Nachkommen?"

Stellvertretend für viele Menschen, die in den von künftigen Bundeswehrflügen betroffenen Orten rund um den Waldhof leben und arbeiten, sieht Verena Lukoschek die zu erwartende Lärmbelastung kritisch.

