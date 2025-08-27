Waldheim Tailfingen: Warum OB Roland Tralmer sich „Kinder an die Macht“ wünscht

Gab es das schon mal, dass ein Gewitter das Elternfest im Waldheim Tailfingen zweigeteilt hat? Falls nicht, dann ist die Premiere wenigstens geglückt.
Albstadt braucht nicht bange zu sein vor der Zeit, wenn die Waldheim-Kinder selbst zu den Erwachsenen gehören und dann das Leben in der Stadt organisieren, wie Oberbürgermeister Roland Tralmer beim Elternfest der zweiten Freizeit in Tailfingen angekündigt hat. Denn am Mittwoch hatten sie Gelegenheit, ihre Flexibilität und Spontanität ebenso zu beweisen wie ihre Disziplin und ihr Können.