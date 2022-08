Beim zweiten Elternfest der Waldheim-Freizeiten in Tailfingen hatten die Eltern die "Qual der Wal".















Albstadt-Tailfingen - Das zweite Elternfest im Waldheim Tailfingen hätte schöner kaum sein können mit den bunten Darbietungen der elf Gruppen und dem idealen Sommerwetter darum herum, wäre es nicht auch ein leiser Wink, dass die Waldheim-Freizeit bald zu Ende geht: Am Freitag um 16 Uhr beginnt der Abschiedsgottesdienst und die Vorfreude auf das Wiedersehen 2023.

Zunächst einmal aber hatte Bürgermeister Steve Mall das Wort, der sich die einstündige Show vergnügt anschaute und den Betreuern um Svenja Gonser und Sebastian Genz dafür dankte, dass sie rund 100 Kindern "spannende und lehrreiche Tage" beschert hatten.

Die Bärtigen wollen keine Frauen an Bord

Tänze und Gesang der Kinder drehten sich – wie die ganzen zwei Wochen – um die Geschichte von Jona und dem Wal sowie um das Meer an sich: Vom Piratenschiff mit den bärtigen Männern, die keine Frauen an Bord wollen, bis zu der Handpuppen-Geschichte von Jona, dem Meerestier-Kostümwettbewerb und den Seeleuten, die nur Wasser, aber keinen Rum mehr haben, ließen die Kinder kaum einen Aspekt rund ums Meer aus.

"Ey Leute, Ihr müsst Euch raffen"

Witzig: das Quiz, in dem sie Wal-Gesänge imitierten und die Zuschauer raten mussten, welcher Wal da singt. "Damit Sie nicht in der Riesen Wal-Auswahl – Achtung: Wortwitz! – versinken, gibt es drei Antwortmöglichkeiten", so die Moderatoren. Gesichts-, Buckel- oder Hax’nwal? Die meisten kannten sich aus in der Wal-Welt. Besonders cool war Gruppe vier, die Jonas Geschichte in Jugendsprache übersetzte: "Ey Leute, Ihr müsst Euch raffen, sonst wird Eure Stadt von Gott zerstört." Und zum Abschluss brachte Gruppe eins alle zum Lachen – mit knackigen Witzen, ganz ohne Meerwert: "Was sagt ein großer Stift zum kleinen Stift? Wachs mal Stift!"