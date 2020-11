Waldheim in Albstadt Kommt nun doch eine Fahrradstraße?

Den Beschluss, die Schilder aufstellen zu lassen, hatte der Technische und Umweltausschuss Mitte September gefasst – schon damals hatte Thilo Frizenschaf (Wir sind Albstadt) die Maßnahme scharf kritisiert, und diese Kritik erneuerte er in der jüngsten Ausschusssitzung: Das Schild ändere nichts das Mindeste an der unerquicklichen Koexistenz von Auto- und Radfahrern. Von oben den Berg hinunterzufahren sei unmöglich; wer nicht als Kühlerfigur auf einer Motorhaube enden wolle, nehme davon tunlichst Abstand. Wer den Berg auf zwei Rädern hinauffahre, ganz gleich ob auf Rad, Pedelec oder Moped, der werde sich vom Autofahrer, der sich hinter ihn setze, zwangsläufig bedrängt fühlen. Seit der Errichtung der exotischen Überholverbote, berichtete der WSA-Stadtrat weiter, hätten Betroffene ihm mehrfach geschildert, wie unangenehm es sei, mit einem Wagen im Nacken den Berg hinaufzuradeln – und wie oft das Überholverbot dann doch ignoriert werde. Dabei, so Frizenschaf, sei dieses explizite Verbot vollkommen überflüssig, denn die Waldheimstraße sei ohnehin nirgendwo breit genug, um einen Zweiradfahrer im vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Metern zu passieren. "Die Beschilderung hätte man sich schenken können. Rausgeschmissenes Geld."