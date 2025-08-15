Waldheim-Elternfest in Tailfingen: „Gruß nach Ebingen: Ihr seid mega-wertvoll!“

Einer, der nicht mehr größer wird, aber wahrlich kein Kleiner, hat beim Elternfest im Waldheim Tailfingen die wunderschöne Botschaft der Freizeit unterstrichen.
„Klein, aber wichtig“: Wie vielseitig das Motto der Ferienfreizeiten 2025 im Waldheim Tailfingen ist, macht das Elternfest der ersten Freizeit deutlich. Schon die Zwerge, die Vier- und Fünfjährigen wissen, dass Bienen – wenngleich manchmal lästig – ganz wichtig sind für die Bestäubung von Pflanzen und damit für Menschen. Mit einem putzigen Tanz zu einem Bienen-Song feiern sie die kleinen Helfer und haben dafür „richtig lange durchgehalten“, lobt Leiterin Birgit Bech, die mit ihrer Co-Leiterin Carina Neumann das schwungvolle Elternfest moderiert. Denn normalerweise blieben sie nur bis 14 Uhr.