Waldheim Ebingen: Schon zum Auftakt fließen Tränen

9 Das Organisationsteam des Ebinger Waldheims – das Bild zeigt (von links) Dominique Muller, Manuel Kauffmann, Anja Fritschi und Nicole Steinhöfer. Foto: Dunja Kuster

Die sommerliche Ferienzeit ist in Albstadt Waldheimzeit – am Montag haben sowohl auf dem Ebinger als auch auf dem Tailfinger Waldheim die Freizeitwochen begonnen, die für viele Kinder die schönsten des Jahres sind.









Auf festem Grund ruht seit nunmehr 70 Jahren das Ebinger Waldheim, nämlich auf dem Schlossfelsen und auf dem Vertrauen auf Gott. „Ein Geschenk!“ nannte denn auch der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Thorsten Rach, die Ebinger Waldheimarbeit, die alljährlich mit dem Eröffnungsgottesdienst am ersten Feriensonntag beginnt. Den diesjährigen mit dem Motto „Auf Fels gebaut“ hielt Pfarrerin Ilze Druvina, die am Ende traditionsgemäß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freizeit segnete. 47 sind es in diesem Jahr; fünf davon sind Neulinge und ebenfalls fünf „Veteranen“, die mehr als zehn Jahre Waldheimeinsatz vorweisen können.