Waldheim Ebingen: Die Ferienfreizeit endet mit lauter Liebeserklärungen

Eine außergewöhnliche Waldheim-Freizeit haben die Kinder in diesem Jahr – dem 70. – erlebt. Unter dem Motto „Back to the Roots“ haben sie eine Zeitreise unternommen.
Die Speisung der Fünftausend fällt auf dem Waldheim Ebingen ein bisschen kleiner aus als in der biblischen Geschichte. Beim Abschiedsgottesdienst nach den drei Wochen der 70. Ferienfreizeit wandern nur fünf Brote, ohne zwei Fische, durch die Schar der Kinder, Eltern, Geschwister und Großeltern, die den fröhlichen Gottesdienst mitfeiern, aber wie in der Bibel wird redlich geteilt.