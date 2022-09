2 Cornelia Heinz möchte Raucher sensibilisieren und motivieren, ihre Kippen im Tobacycle-Röhrchen statt in der Umwelt zu entsorgen. Foto: Eyrich

Nach Konzerten einer guten Band bleibt nicht nur ein gutes Gefühl zurück, sondern oft auch jede Menge Zigarettenmüll – auf dem Boden, wo er zehn Jahre braucht, um zu verrotten. Beim Waldheim-Konzert am Samstag soll das nicht passieren – dank einer neuen Idee.















Albstadt-Ebingen - Das Rauchen madig machen will Cornelia Heinz niemandem – auch nicht den Besuchern des Konzerts der Band "Südlich von Stuttgart" am Samstag, 3. September, ab 18 Uhr. Weil dieses auf dem Ebinger Waldheim und damit mitten in der Natur stattfindet, wollen sie und ihre Mitstreiter jedoch die Raucher unter den Konzertbesuchern sensibilisieren und dazu motivieren, ihre Kippen zu sammeln.

Cornelia Heinz, die bereits im Frühjahr ein "Cleanup" - schwäbisch: Stadtputzete – in der Innenstadt organisiert und dabei festgestellt hat, wie viele Zigarettenkippen in der Stadt weggeworfen werden, hat den gemeinnützigen Verein "Tobacycle e.V." ausfindig gemacht. Dessen Ziel: Kippen aus der Umwelt – und auch aus dem Restmüll – fernhalten. Denn wenn der verbrannt werde, gelangten die Giftstoffe in den Kippen in die Umwelt. Lande die Kippe auf dem Boden, wasche der nächste Regen sie aus und sie gelange ins Grundwasser – zum Schaden aller.

Luftdicht verschließbar

Tobacycle bietet Röhrchen an, in die Raucher ihre Kippen werfen und sie sammeln können. Diese Röhrchen – klein genug für die Brust- oder Hosentasche, groß genug, um nicht daneben zu aschen – bietet Cornelia Heinz beim Waldheim-Konzert gegen eine Spende von zwei Euro "Taschenaschenbecher" an, zum Behalten oder gegen Pfand zur Rückgabe. Weil diese einen Schraubdeckel haben und luftdicht verschließbar sind, glimmt die Kippe nicht weiter. Am Ende des Abends kippen dann alle ihre Röhrchen in die Sammeltonne aus.

Aschenbecher aus Kippen

Was passiert danach mit den Kippen? Tobacycle sammelt sie und stellt daraus Produkte wie etwa Aschenbecher für die Jackentasche oder die Autokonsole her – mit Kippen, die zu Boden geworfen und dort eingesammelt werden, geht das nicht mehr, etwa wenn Menschen darauf getreten sind.

Dass damit auch die Waldbrandgefahr vermieden wird: selbstredend. "Jeder kann das System übernehmen und Sammelpartner für Kippen werden", erklärt Cornelia Heinz, "etwa Veranstalter und Arbeitgeber. Aber auch Privatleute."

Hinweise auf Gullideckeln

Mit der Sammelaktion auf dem Waldheim wird es übrigens nicht sein Bewenden haben. Mit umweltfreundlichem Kreidespray wollen Cornelia Heinz und ihre Helfer am Samstag, 17. September, bei einem "Kippen-CleanUp" in der Ebinger Innenstadt Gullideckel besprühen mit dem Hinweis: "Hier beginnt das Meer" – schließlich, so Heinz, landeten viele Kippen auch in Gullis und damit erst in der Kanalisation und dann nicht selten in Flüssen und im Meer. "Jedes dritte Stück Müll in unseren Ozeanen ist eine Zigarettenkippe", weiß Cornelia Heinz, die selbst früher geraucht, aber schon vor längerem aufgehört hat. Wobei sie anderen den Nikotingenuss durchaus gönnt – sie möchte nur die schädlichen Folgen für die Umwelt vermeiden.

Info zu Zigarettenkippen

Von 200 Millionen Zigaretten, die täglich in Deutschland geraucht werden, werden 100 Millionen Kippen achtlos weggeworfen. Professor Edmund Maser, Toxikologe an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, warnt vor dem Schaden für Mensch, Tier und Umwelt: Der Filter sammele die Schadstoffe; weggeworfene Filter kontaminierten bis zu 1000 Liter Wasser. Laut Naturschutzbund Nabu sind die meisten Filter aus dem Kunststoff Zeluloseacetat, der in der Natur nicht abgebaut werden könne, verfalle wegen seiner faserigen Struktur aber schnell in kleine Teile. In den Tabakresten der Kippe seien krebserregende Stoffe und Schwermetalle wie Formaldehyd, Arsen und Blei enthalten. Tiere könnten dadurch bleibende Nervenschäden erleiden und sogar daran sterben. Für Kinder, die einen Filter verschluckten, bestehe Lebensgefahr.