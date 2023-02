1 Vergangene Woche war die Polizei unter anderem am Unteren Dammweg aktiv, am Donnerstag soll der Fokus auf zwei Waldgebiete gelegt werden. Foto: Marc Eich

Am Donnerstagvormittag beginnt in Villingen eine weitere Fahndung nach dem 61-jährigen Dirk Brünker. Wie Polizeisprecher Jörg Kluge am Morgen mitteilt, starten die Beamten gegen 10 Uhr eine größere Suchaktion.

Kontrolliert werden in diesem Zuge das Gebiet „Wanne“ rund um den Aussichtsturm an der Schwenninger Steig sowie die Bereiche um den Magdalenenberg. „Es geht weiterhin um die Abarbeitung von Hinweisen“, erklärt Kluge.

Heli überflog bereits Gebiet "Wanne"

Hierfür greift die Kriminalpolizei Rottweil, die zur Klärung des Vermisstenfalls eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat, erneut auf externe Kräfte zurück. In Villingen werden 60 Beamte an der Suchmaßnahme beteiligt sein, ein Großteil davon gehört zur Bereitschaftspolizei.

Das Gebiet Wanne war bereits früh ein Teil des Suchgebiets der Polizei. Am 27. Dezember, also vier Tage nach dem Verschwinden, hatten Anwohner Hilfeschreie aus dem Wald am Aussichtsturm vernommen. Eine erste Überprüfung ergab jedoch keine Hinweise auf den Vermissten. In der Folge forderte das Führungs- und Lagezentrum den Polizeihubschrauber an, der am frühen Morgen des 27. Dezembers das Gebiet überflog. Ohne Erfolg.

THW half bei Suche im Wald

Nun soll am Boden abermals nach Hinweisen gesucht werden. Auch der Bereich rund um den Magdalenenberg war ebenfalls bereits kontrolliert worden. Das Technische Hilfswerk war dort zwei Tage später, am 29. Dezember, eingesetzt worden. Hierbei suchten die Einsatzkräfte das Waldstück im Dreieck zwischen Magdalenenberg, Judas-Thaddäus-Kapelle und Warenbergschule ab. Am darauffolgenden Tag war das THW dort ebenfalls im Einsatz, neue Erkenntnisse erlangte die Kripo dadurch allerdings nicht.

Bei der jüngsten Suchaktion im Bereich des Gewerbegebiets Lantwatten und teilweise rund um den Unteren Dammweg kontrollierten die Beamten unter anderem den Gewerbekanal und die Brigach. Kluge: „Wir haben jedoch nichts gefunden.“