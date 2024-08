Waldfriedhof in Schwenningen: Erleichtern Golfkarts in Zukunft den beschwerlichen Weg?

Der Waldfriedhof in Schwenningen ist alt, schön, aber auch groß. Vor allem verfügt er aber über weite Wege den Berg hinauf, die für manche Friedhofsbesucher ein Hindernis darstellen könnten. Ein Schwenninger fordert deshalb Abhilfe – die Idee: Golfkarts könnten Friedhofsbesucher zu den Gräbern transportieren. Was ist dran an der Sache?