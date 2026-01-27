Waldfreibad Calmbach: So stehen die Chancen Bad Wildbads auf Förderung der Sanierung

Bad Wildbad hat einen Antrag für Fördermittel aus der „Sportmilliarde“ gestellt. Damit soll das Waldfreibad saniert werden. Doch wie stehen da eigentlich die Chancen?
Das Waldfreibad in Calmbach wird saniert. Da die Stadtverwaltung bei bisherigen Förderanträgen leer ausging, beschloss der Gemeinderat, den ersten Bauabschnitt in Eigenregie zu sanieren und gehe nun die „dringend notwendige technische Sanierung aus eigener Kraft“ an, um die Badetechnik auf den modernsten Stand zu bringen, sagte Bürgermeister Marco Gauger beim offiziellen Start der Bauarbeiten im November.