Waldfreibad Calmbach: So geht es mit der Sanierung weiter

Jetzt geht es dann wirklich los: Mit der Vergabe der ersten Bauarbeiten hat der Gemeinderat die Freibadsanierung eingeläutet. Aber es gibt einen Wermutstropfen.

„Die letzten Zweifler werden jetzt auch überzeugt sein.“ Mit diesen Worten kommentierte Stadträtin Ursula Jahn-Zöhrens den Beschluss zur Vergabe der ersten Arbeiten für die Sanierung des Waldfreibades in Calmbach. Denn in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Bad Wildbader Gemeinderat mit der Vergabe des ersten Bauabschnitts für die Generalsanierung – Abbruch-, Wasserhaltung-, Erd- und Leitungsbau- sowie Rohbauarbeiten.

Das einzige Angebot, das bis zum Submissionstermin abgegeben wurde, stammt von der Hirschberger & Kusterer GmbH aus Bad Liebenzell. Die Angebotssumme beläuft sich auf rund 1,6 Millionen Euro brutto. Im Vergleich zur Kostenberechnung (rund 1,1 Millionen Euro) liege das Angebot bei 143,18 Prozent, also deutlich über der Planung, heißt es in der Sitzungsvorlage. Allerdings liegt das Angebot im Rahmen des bepreisten Leistungsverzeichnisses (LV). Ein bepreistes LV enthält bereits konkrete Preisangaben für jede Position, die auf Erfahrungswerten der Planungsbüros ermittelt werden. Hier liegt das Angebot bei 99,67 Prozent. Wie es weiter heißt, sei die Kostenentwicklung seit der Kostenberechnung in der aktuellen Kostenaufstellung des Planungsbüros und der Haushaltsmittelanmeldung berücksichtigt.

Keine Umsatzsteuer

Im Haushalt 2025 sind 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des Freibades eingestellt. Davon seien derzeit 283 750 Euro ausgegeben. Außerdem gibt es im Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Die Vergabefinanzierung der Maßnahme sei somit gesichert, heißt es in der Vorlage weiter.

Eine gute Nachricht hatte dann noch Stadtkämmerer Tido Lüdtke. Die Baumaßnahme Freibad sei vorsteuerabzugsberechtigt. Deshalb werde es etwa „eine Viertelmillion billiger“ und die tatsächlichen Kosten liegen bei etwa 1,35 Millionen Euro. Der Differenzbetrag werde als Vorsteuer verbucht und vom Finanzamt im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung erstattet.

Keine Badesaison?

Stadtbaumeister Volkhard Leetz erläuterte die Baumaßnahme. So soll im ersten Schritt ein neues Technikgebäude errichtet werden. Wichtig sei außerdem die Wasserhaltung. Dazu sollen Tiefbrunnen gebohrt werden, um anstehendes Grundwasser abzusenken. Es habe wohl mehrere Anfragen gegeben, letztendlich habe aber nur eine Firma ein Angebot abgegeben.

Einen Wermutstropfen gebe es aber bei der jetzt beginnenden Sanierung. Im Augenblick sehe es so aus, als ob „nächstes Jahr keine Badesaison“ möglich sei. Darüber wolle man aber noch mal nachdenken, möglicherweise sei durch einen Testbetrieb wenigstens eine verkürzte Saison möglich.

Etwas Gutes für die Bürger

Jahn-Zöhrens sagte, das sei eine handfeste Summe. „Wir erlauben uns diese freiwillige Aufgabe, aber ich halte es für richtig“, sagte sie weiter und hofft, „dass es mit dem Anschluss der alten an die neue Technik klappt“. Sie ist überzeugt von der Maßnahme, mit der es „für die Bürger mehrheitlich etwas Gutes gibt“.

Wilko Rochow-Borg (CDU) sagte, dass man mit der Entscheidung „Mut für die Bewohner und Gäste dieser Stadt gezeigt“ habe. Er wies allerdings darauf hin, dass mit dem Beginn der Arbeiten der erste Bauabschnitt nicht mehr förderfähig sei. Deshalb solle man für den Bauabschnitt zwei einen Antrag stellen und dabei ruhig auch „kreativ sein“ und bereits jetzt beantragen, auch wenn die neuen Fördermöglichkeiten noch nicht endgültig festgelegt seien.

Mutige Entscheidung

Das Waldfreibad sei seit vielen Jahren Thema, „wir freuen uns, dass es so weit ist“, sagte Rita Locher (Freie Wählervereinigung). Sie hofft, dass „eventuell eine kleine verkürzte Badesaison möglich ist“.

Mathias Fey (AfD) kündigte an, zuzustimmen, auch wenn die Kosten jetzt schon überschritten würden. Er habe Angst davor und stelle sich die Frage: „Schaffen wir das?“ Bürgermeister Marco Gauger fügte an, dass es „tatsächlich eine sehr mutige Entscheidung“ sei, aber auch eine Entscheidung für viele Generationen, eine „wegweisende Entscheidung für die Zukunft“.

Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat ansonsten geschlossen für die Vergabe der Arbeiten.