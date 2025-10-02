Waldfreibad Calmbach: So geht es mit der Sanierung weiter

Jetzt geht es dann wirklich los: Mit der Vergabe der ersten Bauarbeiten hat der Gemeinderat die Freibadsanierung eingeläutet. Aber es gibt einen Wermutstropfen.
„Die letzten Zweifler werden jetzt auch überzeugt sein.“ Mit diesen Worten kommentierte Stadträtin Ursula Jahn-Zöhrens den Beschluss zur Vergabe der ersten Arbeiten für die Sanierung des Waldfreibades in Calmbach. Denn in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Bad Wildbader Gemeinderat mit der Vergabe des ersten Bauabschnitts für die Generalsanierung – Abbruch-, Wasserhaltung-, Erd- und Leitungsbau- sowie Rohbauarbeiten.