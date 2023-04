1 Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Ende April öffnet das Calmbacher Freibad. Doch bis dahin ist auf dem großen Gelände noch viel zu tun. Foto: Mutschler

Bald öffnet das Freibad in Calmbach. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren und die Mitarbeiter sind bereits seit mehreren Wochen beschäftigt, das Bad betriebsbereit zu machen. Und bis zur Eröffnung in weniger als einem Monat ist noch jede Menge zu tun.









Beim Besuch vor Ort will noch keine rechte Freibadstimmung aufkommen. Das liegt aber weniger am Zustand des Bades, sondern vielmehr an der Kälte, die noch wenig Lust auf Badehose und nasses Vergnügen machen. Auch Betriebsleiter Fabian Schmitt und Stadtbaumeister Volkhard Leetz stehen dick eingepackt am Beckenrand, als sie erläutern, wie das Bad derzeit aus dem Winterschlaf geholt und reif für die Badesaison gemacht wird.