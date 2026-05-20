Waldfreibad Calmbach: Bad Wildbad startet neuen Anlauf auf Fördermittel

Aus dem ersten Versuch wurde nichts - doch Bad Wildbad will weiter dranbleiben. Deshalb wird jetzt der nächste Förderantrag fürs Waldfreibad in Calmbach gestellt.
Die Sanierung des Calmbacher Waldfreibads ist in vollem Gange. Doch die könnte jäh ausgebremst werden. Denn in der ersten Runde des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS), umgangssprachlich auch als „Sportmilliarde“ bezeichnet, kam Bad Wildbad nicht zum Zug. Doch es besteht noch Hoffnung. Wie es weitergeht, erklärten Bürgermeister Marco Gauger und Kämmerer Heiko Friedrich in der jüngsten Gemeinderatssitzung.