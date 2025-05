Waldfreibad Bad Herrenalb: Tradition trifft auf Sommerfreude

Ausfahrt endet mit Unfall Motorradfahrer bei Sturz in Bad Wildbad schwer verletzt

Bei einem Unfall am Freitagabend in Bad Wildbad ist ein 50-jähriger Motorradfahrer rund 20 Meter weit durch die Luft geschleudert worden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.