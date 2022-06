2 Der Zielturm des Flying Fox ist fertig. Es fehlt aber noch die Sicherheitsausrüstung für die Gäste und die Absturzsicherung auf der Startplattform. Foto: Fritsch

Eigentlich sollten am nächsten Samstag, 25. Juni, beide Waldflug-Anlagen am Aussichtsturm in Schömberg eröffnet werden. Doch jetzt wird nur eine der beiden Seilbahnen den Betrieb aufnehmen.















Link kopiert

Schömberg - Die beiden Anlagen sind fertig und vom TÜV abgenommen, teilt die Schömberg Erlebnis GmbH als Betreiberin der beiden Anlagen mit. Doch für eine der beiden Seilbahnen, den Flying Fox, fehlen noch entscheidende Komponenten.

Dennoch werden am nächsten Samstag, 25. Juni, beide Anlagen in einem offiziellen Festakt mit geladenen Gästen eingeweiht. Danach dürfen Besucher zumindest eine der beiden Anlagen, die Flyline, ab 13 Uhr nutzen. Mit ihr ist es möglich vom Aussichtsturm mit einer Geschwindigkeit von zwölf Kilometern pro Stunde durch den Wald zu schweben. Sie ist am Samstag von 13 bis 18.30 und am Sonntag zwischen 10 und 18.30 Uhr für Nutzer zugänglich. Tickets kosten für Erwachsene 17 und für Kinder bis 14 Jahre 14 Euro. In den Preisen ist der Eintritt auf den Turm bereits enthalten.

Flying Fox: Mitte Juli soll es so weit sein

Der Flying Fox kann an diesem Wochenende aber noch nicht in Betrieb gehen, da es zu einer kurzfristigen und unerwarteten Verzögerung bei der Lieferung der persönlichen Sicherheitsausrüstung für die Gäste und der Absturzsicherung auf der Startplattform kam, teilt die Schömberg Erlebnis GmbH mit. Da die beiden Komponenten für einen Betrieb aber zwingend erforderlich sind, muss der Start des Flying Fox auf voraussichtlich Mitte Juli verschoben werden.

"Wir bedauern sehr, dass wir den Flying Fox an diesem Tag nicht für die Allgemeinheit in Betrieb nehmen können. Wir hoffen, dass wir die Inbetriebnahme so schnell wie möglich nachholen können und freuen uns schon heute auf jeden, der uns dann ein zweites Mal besuchen wird", so Michael Wernecke, Geschäftsführer der Schömberg Erlebnis GmbH.

"Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf ein spannendes Eröffnungswochenende mit zahlreichen Aktionen um den Turm und auch in den Betrieben im Ort. Die Flyline ist definitiv schon ein Besuch für alle Altersklassen wert", so Marina Moser Betriebsleiterin der Schömberg Erlebnis GmbH.

Waldflug in Schömber: Rahmenprogramm an zwei Tagen

An diesem Wochenende erwartet die Gäste ein Rahmenprogramm mit Bewirtung und Musik rund um den Turm. Am Samstag gibt es von 12 Uhr bis 19 Uhr eine Bewirtung mit gekühlten Getränken, Herzhaftem vom Grill, Eis sowie Kaffee und Kuchen. Am Sonntag ab 11 Uhr gibt es Weißwurstfrühstück mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Schömberg, sowie Herzhaftes vom Grill, gekühlte Getränke, Eis, Kaffee und Kuchen. Die Lasertag-Arena aus Schömberg informiert über ihr Angebot. Der Aussichtsturm ist an beiden Tagen von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Auch auf der Kurhausterrasse gibt es ein buntes Programm. Am Samstag sorgt der TSV Schwarzenberg zwischen 12 und 22 Uhr für die Bewirtung. Von 19 bis 22 Uhr spielt die Gruppe "Lucky Punch" dort auf. Am Sonntag gibt es von 12 bis 22 Uhr einen Pop Up-Biergarten auf der Kurhausterrasse.

Am Sonntag gibt es von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag, einen Flohmarkt in der Hugo-Römpler-Straße und in der Liebenzeller Straße einen Bauernmarkt mit Produkten von regionalen Anbietern. Außerdem sind in dieser Zeit die Oldtimerfreunde Bad Liebenzell am Leipziger Platz (Kreisverkehr) zu Gast. Sie sorgen ebenfalls für eine Bewirtung und zeigen edle Karossen.

0