Das Festwochenende des Musikvereins Besenfeld von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Juli, findet wie gewohnt an der Alten Weinstraße in Besenfeld statt. Veranstalter ist der Förderverein des Musikvereins Besenfeld.

Das Waldfest wird wieder mit einem Feierabendhock mit „Bulldogstammtisch“ um 17 Uhr eröffnet. Dabei wird mit Blasmusik ins Wochenende gestartet. Jeder Besucher mit Bulldog, Traktor oder Schlepper bekommt ein Gratis-Getränk und eine Rote Wurst. Der Förderverein sei gespannt, was die Seewälder an Traktoren zu bieten haben, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Zur Unterhaltung spielen der Musikverein Röt und die Trachtenkapelle Obersasbach. Anschließend gibt es DJ-Musik im Festzelt.

Am Samstag steht das „Festmeter-Feschd“ auf dem Programm. Los geht es um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. DJ Philipp aus Nagold sorgt für Musik und Stimmung.

Im Zeichen der Blasmusik

Der Sonntag steht im Zeichen der Blasmusik. Neben Unterhaltung durch die Musikvereine aus Dettingen und Empfingen wird gegen 16 Uhr der Musikverein Besenfeld selbst den Festausklang bestreiten. Das Rahmenprogramm besteht erneut aus Aktionen rund um das Thema Wald und Brennholz: Nach dem Erfolg der vergangenen Jahre findet zum 15. Mal die Seewälder Brennholzmeisterschaft statt. Zum ersten Mal treten dabei keine Einzelpersonen, sondern Zweierteams gegeneinander an. Dabei ist es egal, ob beide mit der Motorsäge umgehen können oder ein Teilnehmer des Teams sägt und der andere durch Arbeiten wie zum Beispiel das Aufsetzen des Holzes unterstützt. Es gilt, in Disziplinen wie Zielfällen oder Holzspalten seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen, um die besten Hobby-Brennholzmacher zu ermitteln.

Wettbewerbe ab 10 Uhr

Die Wettbewerbe finden am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr statt. Der Endkampf um die Meisterschaft ist für etwa 15 Uhr geplant.

Neben Brennholz und Musik sollen die Besucher auch kulinarisch verwöhnt werden. Neben den üblichen Festspeisen wie Rote Wurst, Curry-Wurst und Pommes wird auch das „Musikerpfännle“ (Gyros mit Zaziki) angeboten. Am Sonntag gibt es mittags als zusätzliches Schmankerl Wildgulasch mit Spätzle und anschließend Kaffee und Kuchen.