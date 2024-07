Waldfest in Besenfeld

1 Brennholzmeister Timo Bauer bei der Brennholz-Meisterschaft in Aktion Foto: Caroline Schebetka

Ein Besuchermagnet war das Waldfest in Besenfeld. Dabei stand auch wieder die Brennholz-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Den Wettkampf gibt es schon seit 15 Jahren beim großen Waldfest an der Alten Weinstraße in Besenfeld.









Link kopiert



Die sechs Mannschaften arbeiteten bei der Brennholz-Meisterschaft erstmals in Zweierteams, so Jörg Schebetka, Vorsitzender des organisierenden Musikvereins Besenfeld am Sonntag.