Stimmung kommt in Sulzbach auf

1 Der Junggesellenverein feierte sein Waldfest. Foto: Ziechaus Der Junggesellenverein feierte jüngst sein Waldfest in Sulzbach. Die Feier fand im Festzelt am Wurstwald statt.







Im Jahr nach dem Jubiläum zum 120-jährigen Bestehen ihres Vereins feierten die Junggesellen am Wurstwald in Sulzbach eine Party auf dem Festplatz am Waldrand. Zu den harten Beats von DJ Säger versammelten sich erst zu später Stunde neben den Junggesellen auch die Mädels vom Sulzbacher Mädchen Club und ihre vielen Freunde und die ehemaligen Mitglieder.