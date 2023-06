Das zweitägige Event am Eichberg begann am Samstagabend mit der heiß ersehnten Partynacht im großen Festzelt. Mehr als 1000 Besucher strömten zum Eichberg, um bei kühlen Drinks und bester Partymusik den Sommer zu feiern. Nicht nur das gute Wetter sorgte für beste Laune beim Publikum, sondern selbstverständlich auch DJ Matze alias Frank Maszurimm, der mit aktuellen Mallorca-Hits, aber auch vielen zeitlosen Partykrachern ordentlich einheizte.

Auch zu „Layla“ wurde getanzt und mitgesungen

Vom Eichberg drang laute Musik herunter, während die ausgelassenen Besucher zu Hits wie „Bierkapitän“ und „Layla“ lautstark mitsangen und tanzten.

Mit vielen Ansagen wie „Achtung! Stimmung!“ oder „Bitteschön, dankeschön!“, brachte DJ Matze die Menge zum Beben und ließ die Party so bis weit in die Nacht hinein laufen. Nicht nur die mediterrane Dekoration im Innern des Zeltes war ein Blickfang, sondern auch ein riesiger, von den Sängern aus Holz gezimmerter Haifisch, welcher der Getränkeausgabe diente.

Das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Harmonie Dinglingen am Sonntag kam beim Publikum bestens an. Foto: Dach

Am Sonntag ging die Feier im Schuttertal mit dem Waldfest weiter, bei dem der Musikverein „Harmonie Dinglingen“ unter der Leitung von Florian Haas beim Frühschoppenkonzert für gute Unterhaltung sorgte. Nachmittags präsentierten verschiedene Tanzgruppen des örtlichen Turnvereins ihr Können und begeisterten die Zuschauer mit ihren mitreißenden Choreographien. Das Publikum spendete reichlich Applaus. Gegen Abend betrat der Alleinunterhalter Michael Schad die Bühne und unterhielt die Gäste mit seinem musikalischen Repertoire.

Den ganzen Tag über konnten sich die Kinder draußen vor dem Zelt auf einer Hüpfburg vergnügen und ihren Spaß haben. Die Sänger und ihre Familien boten den Gästen eine umfangreiche Getränkeauswahl sowie verschiedene Speisen an und waren quasi rund um die Uhr im Einsatz. Auch die selbst gebackenen Torten sowie der deftige „Datschkuchen“ fanden großen Anklang bei den Besuchern.

Die Sicherheit der Gäste stand an erster Stelle. Das Fest verlief durchweg friedlich, der Verein hatte Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beauftragt, auch das DRK war vor Ort präsent. Der vom Verein am Samstagabend organisierte Buspendelverkehr wurde sehr gut angenommen, so dass viele Gäste ihre Autos zu Hause lassen und unbeschwert das Fest genießen konnten. David Schätzle vom Vorstandsteam zeigte sich mit dem Verlauf des Festes sehr zufrieden und lobte die gute Stimmung sowohl bei der Mallorca-Party als auch beim Waldfest.

Waldfeste am Eichberg

Die Waldfeste am Eichberg in Schuttertal haben eine sehr lange Tradition. Verschiedene Vereine des Ortes halten dort in den Sommermonaten ihre Feste ab. Nach dem Event des Männergesangvereins feiert nun als Nächstes die Trachtenkapelle ein dreitägiges Waldfest mit viel Blasmusik, welches vom 24. bis 26. Juni am Eichberg stattfindet.