Beim Waldfest der Trachtenkapelle Schuttertal am Eichberg standen von Samstag bis Montag Blech- und Holzblasinstrumente im Mittelpunkt. Das Publikum zeigte sich von den musikalischen Darbietungen und den Wettspielen begeistert.

Spaß und gute Laune waren beim dreitägigen Waldfest der Schuttertäler Trachtenkapelle angesagt. Mit viel Blasmusik wurde am idyllischen Eichberg gefeiert.

Wie bereits mit dem im Vorjahr erprobten Konzept „Blech`n Holz“ startete die Trachtenkapelle nun die zweite Auflage der Veranstaltung am Eichberg und konnte sich über zahlreich erschienene Gäste freuen.

Los ging es bereits am Samstagabend mit Blasmusik. Die beiden eingeladenen Musikkapellen, der Schützen-Musikverein aus Kippenheimweiler und die Trachtenkapelle Oberprechtal, sorgten mit ihren musikalischen Darbietungen für eine gute Stimmung im Festzelt.

Musiker treten imBogenschießen an

Zuvor mussten sich die Mitglieder beider Kapellen jedoch noch bei abwechslungsreichen Wettspielen messen. Beim Bogenschießen hatte der Schützen-Musikverein aus Kippenheimweiler noch die Nase vorn, doch bei dem Nagelwettbewerb, bei dem zur Freude der Zuschauer auch mal ein Vorschlaghammer zum Einsatz kam, sowie bei einem Puzzlespiel aus mit Bildteilen beklebten Bierkisten, konnte sich die Trachtenkapelle Oberprechtal als Gewinner behaupten. Das Publikum ging bei den Spielen begeistert mit und feuerte ihre Akteure auf der Bühne im Festzelt immer wieder lautstark an. Den gesamten Wettbewerb gewannen letztendlich die Oberprechtaler und durften somit darüber entscheiden, ob sie zuerst auftreten wollten. Sie ließen dem Schützen-Musikverein unter der Leitung von Marco Rajnys den Vortritt, der mit seiner schwungvollen Blasmusik zum Mitsingen und Mitklatschen motivierte und schnell für gute Stimmung im Festzelt sorgte.

Beim Nagelwettbewerb am Samstagabend hatte die Trachtenkapelle Oberprechtal die Nase vorn. Foto: Dach

Auch die Trachtenkapelle Oberprechtal unter der Leitung von Rainer Bär begeisterte anschließend mit ihrem bunten Repertoire von traditioneller Blasmusik bis hin zu Pop-Arrangements. Maximilian Schwörer heizte den Gästen als „DJ Maxi“ im Anschluss bis weit in die Nacht ordentlich mit einem Mix aus unterschiedlichen Genres ein. Den Auftakt zum Frühschoppenkonzert am Sonntag machte die Winzerkapelle Köndringen unter der Leitung von Alfredo Mendieta. Danach präsentierte sich das Vororchester der Schuttertäler Trachtenkapelle unter der Leitung von Miriam Göppert, bevor der Musikverein Altdorf aufspielte.

Helfer versorgen Gäste mit Speisen und Getränken

Viel Applaus ernteten auch die Kindertanzgruppen des TV Schuttertal. Zum Ausklang des Festes am Sonntagabend erfreute die Trachtenkapelle aus Ettenheimmünster mit ihrem Dirigenten Markus Hummel die Gäste mit abwechslungsreichen Blasmusikklängen.

Holzfäller messen sich

Der Schuttertäler Waldfestplatz am Eichberg ist bei Vereinen beliebt, um Feste zu feiern. Im kommenden Monat ist es wieder soweit: Der Ringersportverein wird am Eichberg sein Festzelt aufstellen und die Bühne aufbauen, damit Zuschauer die stärksten Holzfäller bei den „Schwarzwälder Holzfällermeisterschaften“ anfeuern können. Die Veranstaltung dauert drei Tage und startet am Samstag, 29. Juli.