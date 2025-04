Waldfarm in Althengstett: Jetzt werden Ziegen-Paten gesucht

Was mit bürgerschaftlichem Engagement alles erreicht werden kann, zeigt sich einmal mehr – in einer besonderen Bildungs- und Begegnungsstätte für Jung und Alt.

Unter der Federführung des Familienzentrums gedeiht auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Geisel am Eingang zum Unteren Wald Schritt für Schritt die Waldfarm als Bildungs- und Begegnungsstätte für Jung und Alt sowie die unterschiedlichsten Gruppen. Das Projekt beruht auf bürgerschaftlichem Engagement. Tatkräftiges Anpacken zahlreicher ehrenamtlicher Mitstreiter hat mittlerweile die Beete und Flächen vom Wildwuchs der Natur befreit, wie Gisela Strauss und Diana Gesang beim Vorort-Termin zeigen. Die beiden Verantwortlichen für das Projekt Waldfarm berichten dabei auch über ein weiteres, ein besonderes Projekt im Projekt. Es sollen dort drei Buren-Ziegen dauerhafte Heimat finden, was sicher für Schulklassen oder Kita-Gruppen etwas ganz Besonderes auf der Waldfarm werden dürfte.

Wie sind die Tiere untergebracht?

Weil die Versorgung der Tiere auf jeden Fall im Vorfeld geklärt und gesichert sein muss, starten Strauss und Gesang einen Aufruf und suchen Ziegen-Paten. Die drei Tiere mit ihren typischen hängenden Ohren werden im hinteren Bereich des eingezäunten Waldfarm-Geländes einen Unterstand und auch einen großzügigen Wiesenanteil zur Verfügung haben. Aktuell sind sie noch in einem Freigehege beim Biotop in Ottenbronn untergebracht.

Die „Mecker-Ecke“ soll neue Heimat für drei Burenziegen in der Waldfarm werden, Diana Gesang (links) und Gisela Strauss suchen Ziegen-Paten, damit die Versorgung der Tiere sichergestellt werden kann. Foto: Jeanette Tröger

„Wir suchen ehrenamtliche Paten, denen das Tierwohl am Herzen liegt“, sagt Strauß. „Uns ist klar, das ist ein 24/7 – Job, den einer allein nicht schaffen wird. Deshalb ist uns eine gute Planung und die Organisation mehrerer Paten sinnvoll und gewünscht.“ Auch die Kindergärten oder Schulklassen können als Paten in Frage kommen, wenn sie sich einen regelmäßigen Dienst zum Beispiel als eine AG vorstellen können.

Welche Kosten fallen durch das Ziegen-Projekt an?

Die Waldfarm-Verantwortlichen freuen sich auch über finanzielles Sponsoring und Spendengelder, denn Kosten entstehen unter anderem für den Tierarzt oder fürs Futter. Potenzielle Paten dürfen gerne kreativ sein bei ihren Unterstützungsmöglichkeiten. Wer sich bei der Versorgung und Pflege der künftigen tierischen Waldfarm-Bewohner gerne einbringen möchte, wendet sich per Mail unter dem Stichwort „Ziegen-Paten“ an waldfarm@althengstett.de. Dann können in einem folgenden persönlichen Gespräch die zeitlichen Ressourcen und die Modalitäten für den Einsatz für die Tiere geklärt werden. „Wir werden das dann je Patenschaft mit einem für beide Seiten verbindlichen Vertrag festhalten“, so Diana Gesang, und dann hat alles seine Ordnung.

Was passiert auf der Waldfarm?

Das barrierefreie Gelände ist der Waldfarm von der Gemeinde kostenfrei zur Nutzung überlassen. „An der Stelle möchten wir die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und mit dem Bauhof hervorheben“, sagen Strauss und Gesang. Genutzt werden kann das Gelände von Gruppen, die gerne mal etwas im Grünen unternehmen möchten oder sich mit Themen rund um die Natur und deren Schutz beschäftigen. Vieles ist dabei denkbar, „es entsteht was sie hineintragen!“ heißt es auf dem Instagramm-Account der Waldfarm. Dort finden sich immer aktuelle Informationen, zu Arbeitseinsätzen wie auch zu Veranstaltungen. So wird künftig immer am letzten Sonntag im Monat das „Sonntagskaffee in der Waldfarm“ stattfinden. Erstmalig sind dazu die Besucher am 27. April zwischen 14 und 17 Uhr zum Kaffeeklatsch im Grünen eingeladen. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke und für die Liebhaber des Deftigeren auch Bauernbratwürste. Auf die kleinen Besucher wartet jeweils eine Spiel- und Bastelecke mit wechselnden Angeboten. In den Osterferien gibt es für Kinder am 25. April von 9 bis 12 Uhr eine Kräuterwanderung, die Erwachsenen sind am 27. April zu einer Kräuterführung von 11 bis 14 Uhr eingeladen.

Für Fragen, Angebote und für Anfragen zur Platznutzung ist Gisela Strauss (Projektleitung) erreichbar unter gisela.strauss@althengstett.de.