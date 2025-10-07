Waldenserweg in Neuhengstett: Wanderer reflektieren das eigene Leben

Wandernd das Erbe der Waldenser kennenlernen, ihre Schritte in die neue Heimat, die von tiefer Spiritualität geprägt waren – das ist in Neuhengstett möglich.
Jüngst blickte der Waldenserort Neuhengstett auf seine Gründung im Jahr 1700 zurück. Eine sehr schöne, auch multimediale Möglichkeit, sich mit dieser 325-jährigen Geschichte und ihren Bezügen zur heutigen Zeit zu befassen und dabei die Natur ums Welschdorf zu erkunden, ist der Spirituelle Waldenserweg. Anlässlich des Jubiläums wurde der seit längerem schon ausgewiesene rund elf Kilometer lange Rundweg nun mit Schautafeln an elf Stationen bestückt und das Faltblatt zum Weg und den einzelnen Stationen überarbeitet.